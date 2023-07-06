美軍援清單可能出現「集束炸彈」　烏國央求許久最快本週有定奪

，美方最快會在本週對這個決定做出定奪。若白宮通過該項交付，最快會在本月直接納入最新的對烏軍援方案。
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之所以會需要這項武器是因為烏克蘭軍隊發現，俄羅斯人習慣在進攻前集結，這使他們倘若受到集束彈藥的攻擊時，很容易造成嚴重殺傷。這種砲彈含有數十甚至上百枚更小的子炸彈，能夠造成大面積殺傷，並替缺乏空中支援的烏克蘭部隊提供臨時替代品，提高烏克蘭軍隊對抗俄軍進攻的效率。
集束炸彈也被稱為力量倍增器，敵人的戰壕系統一旦成為攻擊目標就會變成殺傷區。報導引述一名美國官員說法，稱光是一枚集束炸彈所發射的小炸彈，覆蓋面積就可達到常規彈藥的5倍之多。
由於2010年8月1日生效的《集束彈藥公約》（CCM）目前已禁止其123個締約國使用、生產或儲存集束炸彈，其爭議性是美方遲遲不願提供的考量點，不過美國與俄羅斯、烏克蘭3國均未簽署相關條約。
相比其他保存集束炸彈的國家，美國生產的集束彈藥的啞彈率遠低於其它國家生產的集束彈藥。美國官員表示，正在討論向烏克蘭轉讓的兩種美國彈藥的啞彈率分別約為1.3%和2.5%。倘若白宮真的在本週通過了該項軍援政策，這將意味著美國政界必須艱難地取消限制轉讓啞彈率超過1%的集束炸彈的政策。