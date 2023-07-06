屏東住宿｜一覽無際海景！精選屏東6間海景住宿，伴著海浪聲入睡、一睜眼就看到開闊的海洋

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圖／@ly18_food
船帆石白旅居正如其名，這間民宿就位於墾丁知名景點船帆石旁邊，只要入住海景房，一拉開窗簾就能飽覽美麗動人的海景，打開窗戶，就能夠感受到吹拂而來的海風。如果選擇有陽台的房型，還能夠坐在陽台的椅子上，望著大海放空發呆，或是在窗邊欣賞著美景、享用飯店提供早餐，享受悠閒的假期。
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船帆石白旅居 臉書專頁
地址：屏東縣恆春鎮船帆路666號
連絡電話：0909-488-812
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後灣發宅清水模海景民宿
圖／@hungmao11
位於屏東車城的「後灣發宅清水模海景民宿」依山傍海，清水模的建築融入於周遭的自然之中，民宿內木質調的簡約家具、空間布置讓人看了賞心悅目，透過充滿設計感的窗戶，還能夠欣賞到外面的山海景致，營造了舒適的空間，讓人可以盡情享受。喜歡清水模建築的你絕對不能錯過！
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後灣發宅清水模海景民宿 臉書專頁
地址：屏東縣車城鄉後灣路161號
連絡電話：0988-153-398、0965-816-756、08-8825682
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墾丁夏都沙灘酒店
圖／@tsai_yup
說到墾丁的海景飯店，那一定不能錯過走出客房有一整片沙灘的「墾丁夏都沙灘酒店」。在房間內就能夠聽到海浪聲，入住期間可以聽著海浪聲入睡、聽著海浪聲甦醒，一打開門，走路就能夠到沙灘上踏浪戲水，玩累了，想要休息也可以立刻回到房間沖澡、休息。這間飯店更是國片《海角七號》的拍攝地，不論是影迷朝聖或者是想要享受陽光與沙灘都能一次滿足。
圖／@tsai_yup
墾丁夏都沙灘酒店 臉書專頁
地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號
連絡電話：08-8862345
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枋客文旅
圖／@aku628
位於市中心、枋寮車站附近的「枋客文旅」交通方便，就算搭火車、客運也可以輕鬆抵達，要前往墾丁也相當便利。飯店內的無邊際泳池更是許多人拍照打卡的熱點，從泳池還能一路看到前方的海景，在屏東市中心欣賞到美麗的風景，不用出飯店就能戲水玩耍。
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枋客文旅 FangLiao Hotel 臉書專頁
地址：屏東縣枋寮鄉中興路22-19號
連絡電話：08-8780888
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日和灣居
圖／@1219ccc
「日和灣居」就位於墾丁南灣附近，五棟三層樓的純白色建築映著碧海藍天，讓人看了心曠神怡。預定飯店時，可以根據自己的喜好，選擇要入住第一排海景、正面海景、側面海景或是無海景的房間，不同樓層、不同房型可以欣賞到不同的美景。飯店內充滿北歐風的簡約設計也能讓人覺得溫馨舒適，可以好好休息放鬆。
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日和灣居 Sunshine Liv. 臉書專頁
地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號
連絡電話：08-8883663
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白色領地日出海景民宿
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「白色領地日出海景民宿」就位於佳鵝公路旁，房間內白色系和木質交織成的簡約設計讓人可以好好休息，躺在床上就能夠欣賞到美麗的山景和海景，清晨陽光從窗外灑落，讓假期多了慵懶、舒適的氛圍。其中，如果家中有養貓，也可以帶著心愛的寵物一起入住光環面海四人房，在出遊時不用讓貓咪獨自看家。
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WhiteLancebnb 白色領地 BnB 臉書專頁
地址：屏東縣滿州鄉興海路116號
連絡電話：0928-598-116
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原文出處 : ReadyGo 屏東住宿｜一覽無際海景！精選屏東6間海景住宿，伴著海浪聲入睡、一睜眼就看到開闊的海洋
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