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圖／@kabigon0419
入選《100 Hotels + Resorts》世界百大飯店的「理想大地渡假飯店」廣闊的園區內有著長達2.2公里的運河、碧綠植栽、西班牙風景觀別墅等讓人有如置身異國的景致，房間內充滿異國風又典雅的家具、擺設也讓人眼睛為之一亮。此外，飯店也有提供有趣的遊程供入住房客參與，就算只留在飯店內，也有許多值得探索的精彩之處！
圖／@kabigon0419圖／@kabigon0419
地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號
連絡電話：03-8656789
花蓮理想大地渡假飯店Promisedland Resort & Lagoon 臉書專頁
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花蓮 遠雄悅來大飯店
圖／@yoyo_8263
花蓮遠雄悅來大飯店不只能夠飽覽飯店外的山景、海景，飯店內豐富的設施更能讓人玩上一整天。除了室內游泳池、露天游泳池、兒童遊戲室之外，還有商店街、親子手作教室、健身房等，不論是大人或是小孩，都能夠找到最適合自己的娛樂。此外，飯店還有提供接駁車可以搭乘，只要12分鐘左右就能夠抵達遠雄海洋公園。如果剛好有要到海洋公園，也可以到悅來大飯店入住一晚！
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地址：花蓮縣壽豐鄉山嶺18號
連絡電話：03-8123999
遠雄悅來大飯店 臉書專頁
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台東 21國際渡假村
圖／@benben_725
想要親近自然，在蟲鳴鳥叫之中甦醒的話，就到21國際渡假村住一晚吧！渡假村內有水上星空屋、迎曦景觀樓、景觀水岸等多種房型，如果想要躺在床上欣賞滿天星空的話，不妨在訂房時選擇水上星空屋，就能夠看著滿天星斗入睡、在窗外撒落的陽光下甦醒，舒服放鬆地在大自然的擁抱之中充電休息。
圖／@benben_725
地址：台東縣鹿野鄉永樂路306巷7號
連絡電話：08-9550211
21國際渡假村 臉書專頁
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台東 日暉國際渡假村
圖／@peipeipeggy_1818
曾被票選為全台最美飯店的「日暉國際渡假村」就在有著米故鄉之稱的台東池上，有從下午開放到晚上的神仙湯戶外風呂，有月亮冰池、陽光池、精油玫瑰池、精油綠茶池、歡樂池及兒童戲水池等六種選擇，想要在白天一邊欣賞風景一邊泡湯，或者是在晚間和滿天星斗一起泡湯都可以，渡假村內還有生態公園、游泳池、三溫暖房等設施，不論想在戶外或是室內放鬆都沒問題。
圖／@peipeipeggy_1818
地址：台東縣池上鄉新興路107號
連絡電話：08-9861111
日暉國際渡假村 台東池上 臉書專頁
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台東 綺麗渡假村
圖／@jbtravelbook
位於台東鹿野的綺麗渡假村內有提供房間內的溫泉和室外的溫泉池，想要泡能夠滋潤肌膚的鹿野溫泉，在渡假村內就可以盡情享受。除了可以泡溫泉之外，渡假村內還有兒童遊戲室、籃球場、槌球場、桌球室等各式各樣的設施可供住客使用，不論是大朋友或是小朋友，都可以在渡假村內享受多樣的設備，和家人朋友們一起度過美好的時光。
圖／@jbtravelbook圖／@jbtravelbook
地址：台東縣鹿野鄉中華路一段260號
連絡電話：08-9551556
綺麗渡假村 Chii Lih Resort 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 花東渡假村推薦｜不做功課也能享受完美假期，東部旅遊選這5家渡假村就對了！
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