▲ 久違的概念車來台！Audi House of Progress Taipei 品牌概念店揭幕！

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Sustainability 永續 – Audi從產品純電發展、碳中和製程至環境保護，致力打造永續移動生態圈，本次永續展區驚喜亮點，即為全台首次面市的全新純電休旅- Audi Q8 Sportback e-tron。Audi Q8 Sportback e-tron採碳中和生產製程，更搭載全新品牌識別設計與進化電能科技，讓賓客可透過其了解四環純電新進程，同時藉由現場永續深入介紹影片，一探Audi 如何於每個環節實踐永續移動。
Performance 動能 – 源自信念從quattro 四輪驅動到e-quattro純電未來，逾40年的研發歷程，Audi動能科技引領品牌從賽事征戰至道路旅程，於每個時代寫下進化歷程。本次Audi House of Progress Taipei當中除能欣賞品牌純電性能旗艦Audi RS e-tron GT ，動能展區所設置的互動平台由B&O音效與3D影像交織展演，讓觀者彷彿身歷其境，感受Audi性能代表作的魅力；現場更提供四環特色車款試駕體驗，歡迎車迷朋友於活動官方網站預約。
Digitalization科技- 從產品科技到日常使用，打造無縫接軌的數位體驗是Audi 的重點核心之一。走進Audi House of Progress Taipei，參觀賓客可從科技展區的發展進程一窺移動未來，現場亦設有Virtual Reality虛擬互動體驗及專人導覽，進一步了解Audi數位科技的今日發展與明日藍圖。
Design美學- 設計美學是汽車產業發展的縮影寫照，邁向純電時代，汽車設計也邁向新的紀元。首次來台展演的Audi urbansphere concept概念車，由內而外顛覆過往的設計思維，從移動體驗車艙、尖端數位燈光發展至永續質材選用，具體詮釋Audi 對未來豪華移動的設計樣貌及發展願景。
台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 提到：「因應大環境變遷，消費者對於「移動」的定義也隨之改變，更驅動著汽車產業進化更迭。形塑永續的未來豪華移動是Audi 的信念與目標，今年我們很興奮能將Audi的全球性活動－House of Progress 移駕至台灣，透過展出urbansphere concept與最新純電車款Q8 Sportback e-tron讓消費大眾具體認識Audi如何詮釋未來移動，同時結合互動體驗、主題活動等，實踐我們對於創造最佳顧客體驗的堅持。」
面對快速變遷的汽車移動產業，科技潮流的驅動，Audi sphere概念車系列已提前預覽豪華移動願景，未來汽車不再單純是A 到B點的交通工具，車艙將化為第三豪華生活空間，整合前瞻創新科技，讓移動的每一瞬間，隨心轉換成專屬的體驗空間。
由內而外的設計思維 - 在Level 4 自動駕駛的設計架構下，汽車設計重心不再是駕駛行車，以乘客為中心的車艙體驗才是發展的核心，當踏入Audi urbansphere concept 概念車時，從車身延伸的光影迎賓紅毯已準備提供賓至如歸的移動饗宴，車艙內採用三排6座設計，搭配柔和米色、灰色及綠色調系永續材質，包含選用在地且可完整使用的角樹木材；座椅襯墊部分則是由ECONYL®認證的可回收再生聚酰胺尼龍帆布製成；扶手延伸至車室後方的淺灰區塊採用竹纖維面料，整體形塑寬敞、舒適且自然的氛圍；車內乘員透過觸控方式調整座椅，座椅亦可因應車內不同社交使用需求靈活調整，旋轉至面對面交談模式；當想享受自我時間時，座椅角度(至多傾斜60度)與可調式頭枕設計，打造寬敞專屬的享受空間。
數位科技打造高質感移動體驗 - Audi urbansphere concept 宛如小型的智能劇院車艙，不僅每個座位區配有獨立音響及專屬螢幕，乘客可透過MMI touchless response以語音、手勢及眼球追蹤等模式啟動多項個性化資訊娛樂功能，另雙排座椅中間更設有可升降收折的透明OLED 「cinema screen劇院銀幕」供後排乘客一同觀賞電影、音樂會或加入視訊對談；而受惠數位化科技，其更搭載創新智慧功能，車內設有壓力偵測模式，可借由臉部掃描及語音分析來評估乘客的感受，智慧提供個性化放鬆建議或啟動冥想應用程式等功能。
展演燈光溝通發展可能性 －於urbansphere 上透過創新數位化科技，讓車頭Singleframe 非擔任過往進氣閘口功能，而演進為「Audi Light Canvas 燈光畫布」可對外環境進行溝通，透過動態燈光效果向其他道路使用者發出如Warning警示、Acceleration加速中及Turn indicator轉向指示等溝通信號；而車頭上方左右兩側照明設計呼應四環Logo圓圈交疊的部分，如眼睛瞳孔的「Audi Eyes」，可自動偵測適應交通狀況、環境、甚至乘客的情緒，於日間行車燈啟動時，像虹膜般調整燈光的聚焦程度，展演更進化的燈光科技未來性。
搭載Premium Platform Electric 電動平台 - Audi urbansphere concept 搭載Premium Platform Electric 電動平台，可儲存約120kWh電能，於前後軸各配置一具電動馬達，整體輸出可提供達295kW / 690Nm動力表現，車內同步搭載e-quattro智慧型四輪傳動科技及Audi adaptive air suspension主動式氣壓懸吊，提供駕駛高品質的駕馭感受。當自動駕駛模式啟動時，車內方向盤、踏板及儀表板等將進行收折隱藏，自動轉換為體驗平台。電池效能部分，其搭載800V電能系統，最高可支援270kW的充電功率，只要充電10分鐘即可行駛超過300公里，根據WLTP測試，最高續航里程可達750公里，即使在能源密集的城市或長途旅行皆能輕鬆暢行。