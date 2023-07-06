▲ Mercedes-Benz EQE / EQS SUV 導入市場！起始售價 358 萬元起！

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「豪華旗艦休旅 EQS SUV 承襲 Mercedes-Benz 最引以為傲的開拓精神，再次將豪華定義及科技發展提升至全新的層次。無論是熱愛冒險、重視家庭生活、追求創新科技或享受音樂等需求，全新首創 EQS SUV 都可以完美滿足消費者的期待。」Mercedes-Benz 全球業務與行銷董事會成員Britta Seeger表示。
Mercedes-Benz 持續投入先進科技與電動車研發，自旗艦純電轎車 EQS 正式發表，即展現強悍的品牌科技實力。今再推出純電 SUV 車型，打造最全方位的豪華純電陣容。延續家族一貫的流線外型，造就 SUV 車型極低的風阻係數，結合品牌自主開發的智慧電池能源管理系統，提供長途行程充足的續航里程。其中，由 EQE SUV 率先搭載的 DCU (Disconnect Unit) 系統，適時斷開前軸馬達與傳動軸的連接，使能源運用更有效率；以及全新的熱泵科技，在低溫寒冬或高山車宿時，運用電池加熱的餘溫為車艙提供暖氣，降低電池能源消耗。使 EQE 350 4MATIC SUV 坐擁 549 公里 (WLTP) 的續航里程；EQS 450 4MATIC SUV 更高達 616 公里 (WLTP) 的高續航里程。搭配雙馬達構成的 4MATIC 四輪驅動系統，以及首次搭載於 Mercedes-EQ 電動車款之上的 Off-road 越野模式和地表偵視功能，滿足探險未知的慾望。
在智慧科技方面，整合超過100萬像素投射燈組的多光束智慧型數位頭燈，能即時運算提供更精準且清晰的照明；EQS SUV 更標配絢麗的迎賓投影功能，使車主盡享先進科技帶來的尊榮禮遇。在照明安全科技之外，進階的智慧駕駛輔助系統，可在緊急狀況下降低傷害發生機率，更可有效減緩長途巡航駕駛的疲勞感，使旅程更加從容。當結束行程返家，消費者亦可通過自動停車輔助或遙控停車輔助功能，減輕在侷促空間下的停車壓力。
充足空間絕對是 SUV 車型天生自帶的強勁優勢，無論是 EQS SUV 或 EQE SUV，皆可滿足消費者多元的空間需求與用車情境；其中 EQS SUV 的三排七座設定，可滿足三代同堂或團體出遊的乘載需求，標配第二排座椅電動調整及第三排乘客一鍵電動出入調整，使上下車輛更加優雅從容。
除了滿足家庭族群的空間需求外，座艙亦保有賓士一貫的全方位豪華質感，搭配 ENERGIZING 舒活套件的多重解壓模式，令行車過程也是種享受。同時，受益於近期與杜比實驗室合作導入 MBUX 多媒體系統的 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效，與 Burmester 3D 環場音響系統的 15 具高傳真喇叭相輔相成，將音樂從各個方向觸動你的聽覺神經，是音樂愛好者絕不容錯過的非凡體驗；EQS SUV 更在此基礎上標配MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕，不僅提供了豐富的多媒體資訊及便利功能以延伸數位生活，更進一步提升內裝的豪華科技氛圍，甚至可依照後座買家需求，選配 MBUX 後座視聽娛樂系統，提升後座空間奢華的多媒體體驗。全新 EQS SUV 與 EQE SUV 由內至外，在在展現了 Mercedes-EQ 的先進豪華科技，更從此改寫了純電豪華移動的定義。
隨著 Mercedes-Benz 電動車陸續推出，從當家四門豪華轎車到都會休旅，乃至今日發表的主流 SUV 車型，不僅延續品牌一貫的豪華內裝質感，搭載多項先進科技功能更是同級之最！全能電動休旅 EQE 350 4MATIC SUV 建議售價 358 萬元起；性能電動休旅 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV 建議售價 465 萬元起；豪華旗艦電動休旅 EQS 450 4MATIC SUV 建議售價 603 萬元起。
為讓消費者近距離感受 Mercedes-EQ 全新豪華休旅車型的純電魅力，台灣賓士特別打造『Mercedes-EQ 純電先鋒特展』，現場不僅展出三台全新推出的純電車款，還透過現場精心佈置的奇幻風力發電廠、品牌創新的科技元素，將 Mercedes-EQ 致力於先進豪華、純電科技與永續發展的實踐，具象化展示在大眾視野。展覽 2023 年 7 月 7 ~ 23 日於信義區 Bellavita 寶麗廣塲 1F 中庭正式展開，免費參觀，開啟未來移動的奇幻之旅。