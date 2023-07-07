Tesla電動寶座不保，美國銀行預測3年後Ford、GM將對Tesla造成威脅

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獨特創新的座艙與科技和效能出色的電池系統，讓Tesla推出後就吸引消費者目光，並成功在電動車市場穩坐龍頭地位，除產品本質外Tesla的充電樁建構也比除統車廠多出許多，也因如此近日Ford、GM與Volvo表示2025年起將改採Tesla的NACS充電孔規格。
此目的無非就是希望能夠提升自家電動車銷量，而近日美國銀行就預測內燃機主導市場的時代已過去，2024～2027電動車規模將會快速成長，期間新車銷售有46%是電動車，而35%則是燃油車其中18%為Hybrid車型。
到了2026年電動車規模將占美國銷售1/4，由於隨著傳統車廠不斷推出電動車，加上新創品牌的加入，在愈來愈多競爭對手出現情況下Tesla的魅力就會退減。但其實現在就已看出一些端倪，在今年5月在德州舉辦的股東大會上，執行長Elon Musk就公開表示未來將會嘗試一些廣告看看效果如何，如此看來已需透過廣告宣傳來維持與提升銷售。然而美國銀行也預測2026年底時Tesla佔比會從高峰的78%跌至18%，而Ford與GM則會成長至14%，Stellantis也會成長至8%，至於未來是否真是如此就我們繼續看下去。