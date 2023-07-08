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靠偶像劇帶飛！喬傑立20年捧紅5566、七朵花　她嫁作人妻好幸福

▲孫德榮（右五）經營喬傑立20多年，捧紅5566、七朵花等團體，2021年再度簽下Gino。（圖 / 孫德榮提供）
▲孫德榮（右五）經營喬傑立20多年，捧紅5566、七朵花等團體，2021年再度簽下Gino。（圖 / 孫德榮提供）

記者江芷稜/綜合報導

昔日人氣女團七朵花成員仔仔（周靂岑）驟逝，令外界相當感傷，也喚醒一波回憶殺，當年喬傑立經紀公司在孫德榮主導下，培養出眾多優秀成員，搭上本土偶像劇風潮崛起，包括5566、183club、K ONE、七朵花等人，橫跨綜藝、戲劇、唱片多棲發展，並成功進軍對岸，人人荷包賺滿滿，被封為「台灣偶像劇女王」的陳喬恩，甚至靠著戀愛綜藝節目嫁作人婦，堪稱團裡最幸福，明道則經營副業最成功，自創保養品牌每年銷售額破億元台幣。

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▲喬傑立當年參與許多經典偶像劇。（圖／翻攝臉書）
▲喬傑立當年參與許多經典偶像劇。（圖／翻攝臉書）
2000年有線電視時代來臨，三立電視台開始自製節目，以第一部偶像劇《薰衣草》成功獲得高收視率，為了創造更多優秀作品，成立喬傑立等多家經紀公司，2001年出道的男團5566，從綜藝起步、再量身訂製籃球偶像劇《MVP情人》，唱片、主持、廣告代言源源不絕，造星工廠陸續成功推出許多男團，掀起本土偶像風潮，至今孫協志、王仁甫、許孟哲仍在幕前主持節目，小刀（彭康育）則退居幕後，繼續為演藝圈盡力，發展出自己的一片天。

▲孫德榮一手創立喬傑立家族。（圖／孫德榮臉書）
▲孫德榮一手創立喬傑立家族，嚴格的管理方式打造出許多經典男團。（圖／孫德榮臉書）
5566年產值4億　成立20年攻進高雄巨蛋

當年幾位出道過的成員，在孫德榮重組之下組成5566，實力派的孫協志、王仁甫唱功不差，加上外型帥氣的王少偉、許孟哲、小刀在戲劇發展成功，演唱電視劇主題曲〈我難過〉、〈無所謂〉紅遍台灣，橫跨主持、唱片、戲劇等領域，年產值最高達4億元台幣，堪稱最成功本土男團，即便出道20年後，仍以高人氣再度唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，死忠歌迷紛紛高喊「56不能亡」表達支持。

目前孫協志、王仁甫、許孟哲演藝事業活躍發展中，主持《飢餓遊戲》評價不差，王少偉以戲劇、跑通告為主，小刀因為腰傷退居幕後，成為娛樂公司的CEO，大力投資電影、演唱會。儘管團員傳出鬧不合，但孫協志感性表示：「不管是3個、4個，還是5個，都是5566。」讓人備感暖心。

▲5566孫協志、王仁甫與許孟哲即將舉辦「2056二十週年演唱會」。（圖／LiTV、華貴娛樂）
▲5566孫協志（右起）、許孟哲與王仁甫出道20年，舉辦「2056二十週年演唱會」。（圖／LiTV、華貴娛樂）
七朵花發展多元　陳喬恩被封「台灣偶像劇女王」

七朵花成立於2004年，是喬傑立公司少數的女團，成員有小僑、喬恩、小潔、薇如、饅頭、仔仔、宇婕，隊長則由趙小僑擔任，期間因成員陸續更迭，最後剩下喬恩、小僑、小潔、薇如進行演藝活動。陳喬恩在戲劇表現亮眼，2005年因演出偶像劇《王子變青蛙》暴紅，趙小僑主攻舞台劇，薇如則轉型時尚、美妝通告藝人，現今發展非常多元。

孫德榮對女生管教嚴格，強烈執行禁愛令，卻管不住年輕的心，仔仔（周靂岑）和Energy成員TORO傳緋聞，出道不到1年就退團，淡出演藝圈成為人妻，育有1子1女，不過她與團員感情很好，偶爾出現在聚會合照裡，沒想到近日突然傳出逝世消息，享年僅35歲，讓歌迷相當錯愕，陳喬恩發文「永遠記得妳」懷念摯友。

▲上排左起仔仔、饅頭、陳喬恩、趙小僑、下排左起賴薇如、小潔組成「七朵花」。（圖／翻攝小潔微博）
▲上排左起仔仔、饅頭、陳喬恩、趙小僑、下排左起賴薇如、小潔組成「七朵花」。（圖／翻攝小潔微博）
▲七朵花仔仔（前排左一）離世，賴薇如（前排右一）發文永別好友。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
▲七朵花仔仔（前排左一）離世，賴薇如（前排右一）發文永別好友。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
個性較為叛逆的陳喬恩，曾經因喝酒、戀愛一度遭公司冷凍，但隨即以《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》創下台灣偶像劇最高收視率紀錄，並入圍金鐘獎最佳女主角，進軍大陸拍戲也有不錯成績，被封為台灣偶像劇女王，戀愛之路起伏不斷的她，也在《女兒們的戀愛》綜藝節目遇到真命天子，去年和男友Alan曾偉昌攜手步上紅毯。

▲▼曾偉昌、陳喬恩姐弟戀修成正果。（圖／翻攝自曾偉昌IG、陳喬恩臉書）
▲曾偉昌、陳喬恩（右）姊弟戀修成正果。（圖／翻攝自陳喬恩臉書）
183Club稱霸偶像劇　明道進軍美妝界賺翻

喬傑立聲勢最旺時期，曾經簽下運動員朱木炎、顏行書，外型帥氣的顏行書和王少偉、明道、黃玉榮和祝釩剛2004年組團，因平均身高183公分，故其組合名稱為「183Club」。該團主攻電視劇為主，明道主演《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》、《天國的嫁衣》，以高富帥的霸道總裁形象深植人心，並主持《冒險王》獲得金鐘獎最佳主持人。

▲183club出道時相當火紅，卻因為祝釩剛涉毒、顏行書重返籃壇，最終面臨解散。左起為黃玉榮、明道、顏行書、王少偉、祝釩剛。（圖／翻攝自網路）
▲183club出道時相當火紅，卻因為祝釩剛涉毒、顏行書重返籃壇，最終面臨解散。左起為黃玉榮、明道、顏行書、王少偉、祝釩剛。（圖／翻攝自網路）
隨著顏行書回歸籃壇、祝釩剛染毒退團，明道單飛發展最為順遂，前進中國發展後開設個人工作室，成為經紀公司老闆，2017年更跨足美妝領域自創品牌，推出保養品、洗髮精，年銷售額破億元紀錄，他大方送員工歐洲旅遊當禮物，出手相當大方。

183Club出道6年即解散，令人相當惋惜，孫德榮今年曝光解散內幕，原來是前進大陸發展時，收入沒有想像的多，讓成員覺得付出看不到成果，誤以為公司帳務有問題，害大家都沒賺到錢，他一怒之下就解散了該團。孫德榮笑說，曾經想把喬傑立內幕寫成一本書，結果被小刀帶去澳門散心阻止了，擔心眾多藝人仍在娛樂圈發展，出書勢必掀起一場腥風血雨。

▲明道上海店面開幕，一天進帳1.5億。（圖／歐希納提供）
▲明道經營的保養品牌上海店開幕，一天進帳1.5億台幣。（圖／歐希納提供）
一間經紀公司培養偶像不易，投入資金、時間成本非常高，也要面臨藝人紅了想要自立門戶的兩難，喬傑立在這20年裡捧紅無數本土偶像，堪稱時也、運也，藉著本土劇、偶像劇氣勢正旺，擁有三立集團作為後盾，創造他們發展的多種可能，而藝人們深知明星人生沒有永遠的一帆風順，學會理財、經營副業，甚至退居幕後成為偶像推手，才能把演藝事業走得更久、更遠。

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