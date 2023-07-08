靠偶像劇帶飛！喬傑立20年捧紅5566、七朵花　她嫁作人妻好幸福

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5566年產值4億 成立20年攻進高雄巨蛋
當年幾位出道過的成員，在孫德榮重組之下組成5566，實力派的孫協志、王仁甫唱功不差，加上外型帥氣的王少偉、許孟哲、小刀在戲劇發展成功，演唱電視劇主題曲〈我難過〉、〈無所謂〉紅遍台灣，橫跨主持、唱片、戲劇等領域，年產值最高達4億元台幣，堪稱最成功本土男團，即便出道20年後，仍以高人氣再度唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，死忠歌迷紛紛高喊「56不能亡」表達支持。
目前孫協志、王仁甫、許孟哲演藝事業活躍發展中，主持《飢餓遊戲》評價不差，王少偉以戲劇、跑通告為主，小刀因為腰傷退居幕後，成為娛樂公司的CEO，大力投資電影、演唱會。儘管團員傳出鬧不合，但孫協志感性表示：「不管是3個、4個，還是5個，都是5566。」讓人備感暖心。
七朵花發展多元 陳喬恩被封「台灣偶像劇女王」
七朵花成立於2004年，是喬傑立公司少數的女團，成員有小僑、喬恩、小潔、薇如、饅頭、仔仔、宇婕，隊長則由趙小僑擔任，期間因成員陸續更迭，最後剩下喬恩、小僑、小潔、薇如進行演藝活動。陳喬恩在戲劇表現亮眼，2005年因演出偶像劇《王子變青蛙》暴紅，趙小僑主攻舞台劇，薇如則轉型時尚、美妝通告藝人，現今發展非常多元。
孫德榮對女生管教嚴格，強烈執行禁愛令，卻管不住年輕的心，仔仔（周靂岑）和Energy成員TORO傳緋聞，出道不到1年就退團，淡出演藝圈成為人妻，育有1子1女，不過她與團員感情很好，偶爾出現在聚會合照裡，沒想到近日突然傳出逝世消息，享年僅35歲，讓歌迷相當錯愕，陳喬恩發文「永遠記得妳」懷念摯友。
個性較為叛逆的陳喬恩，曾經因喝酒、戀愛一度遭公司冷凍，但隨即以《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》創下台灣偶像劇最高收視率紀錄，並入圍金鐘獎最佳女主角，進軍大陸拍戲也有不錯成績，被封為台灣偶像劇女王，戀愛之路起伏不斷的她，也在《女兒們的戀愛》綜藝節目遇到真命天子，去年和男友Alan曾偉昌攜手步上紅毯。
183Club稱霸偶像劇 明道進軍美妝界賺翻
喬傑立聲勢最旺時期，曾經簽下運動員朱木炎、顏行書，外型帥氣的顏行書和王少偉、明道、黃玉榮和祝釩剛2004年組團，因平均身高183公分，故其組合名稱為「183Club」。該團主攻電視劇為主，明道主演《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》、《天國的嫁衣》，以高富帥的霸道總裁形象深植人心，並主持《冒險王》獲得金鐘獎最佳主持人。
隨著顏行書回歸籃壇、祝釩剛染毒退團，明道單飛發展最為順遂，前進中國發展後開設個人工作室，成為經紀公司老闆，2017年更跨足美妝領域自創品牌，推出保養品、洗髮精，年銷售額破億元紀錄，他大方送員工歐洲旅遊當禮物，出手相當大方。
183Club出道6年即解散，令人相當惋惜，孫德榮今年曝光解散內幕，原來是前進大陸發展時，收入沒有想像的多，讓成員覺得付出看不到成果，誤以為公司帳務有問題，害大家都沒賺到錢，他一怒之下就解散了該團。孫德榮笑說，曾經想把喬傑立內幕寫成一本書，結果被小刀帶去澳門散心阻止了，擔心眾多藝人仍在娛樂圈發展，出書勢必掀起一場腥風血雨。
一間經紀公司培養偶像不易，投入資金、時間成本非常高，也要面臨藝人紅了想要自立門戶的兩難，喬傑立在這20年裡捧紅無數本土偶像，堪稱時也、運也，藉著本土劇、偶像劇氣勢正旺，擁有三立集團作為後盾，創造他們發展的多種可能，而藝人們深知明星人生沒有永遠的一帆風順，學會理財、經營副業，甚至退居幕後成為偶像推手，才能把演藝事業走得更久、更遠。