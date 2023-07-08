CRAVITY台灣成員「超台發言」笑翻1500人！偷約吃鍋被發現
韓團CRAVITY由成員世琳、Allen、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太煐、性珉9人組成，繼去年11月首度來台後，他們相隔7個月二度來台，今（8）日於台大綜合體育館一樓舉辦《MASTERPIECE》演唱會，總計1500位歌名購票支持。台灣籍成員Allen擅用中文語言優勢，表示：「讓我們一起爽一個晚上！」笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
CRAVITY登場就一連表演3首歌，9位團員打招呼時狂秀中文，不僅用中文自我介紹，還嘴甜撩粉絲，世琳不僅高喊「我很想你們」，還用台語跟說「我愛你」，令全場千名粉絲尖叫不斷。台灣成員Allen擅用台北「主場」身分說：「我是你們的帥氣又可愛的、又性感的企鵝寶寶Allen，很高興再到台北！」他講到太興奮更開心表示：「希望大家享受今晚的演出，讓我們一起爽一個晚上哦！」此話一出讓全場又叫又笑。
為了給粉絲驚喜，Allen跟宇璸特別清唱一段中文歌《想見你》，歌迷也跟著大合唱，接唱的宇璸略顯害羞，因為他為了這段中文歌，昨晚特別練習，宇璸說：「我真的有很努力的練習！」成員也幫掛保證說：「宇璸真的很認真的練唱！」隨後Allen提議再唱一次，現場氣氛溫馨有趣。
話鋒一轉，CRAVITY跟粉絲分享這次來台吃的美食，除了珍珠奶茶、雞排、芒果冰，宇璸跟珉熙還趁著彩排後的空檔時間，私約去吃火鍋，結果話才剛講完，就被其他團員開玩笑「抗議」說：「為什麼只有你們兩個去吃，沒有找我們！」宇璸傻笑以對，隨後他故作尷尬跟大家說：「那不如今天表演結束後大家一起去吃！」結果其他團員起鬨：「那就宇璸請客囉！」再次逗樂1500名粉絲。