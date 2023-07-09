【試駕】過分美麗，Peugeot 408 GT Premium

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Peugeot 408是真的很不一樣，幾個重點快速熟悉一下這款全新車：
Peugeot史上首款三位數名跨界車款
聽起來有點繞口？眾所周知歷史悠久的Peugeot向以中間為「0」的三位數字為旗下產品命名，直到進入21世紀方有中間為「00」的四位數字車名，意指品牌旗下跨界車款，正因此，全新408顯然打破此一藩籬，雖說原廠多少帶點「別用休旅角度看我」的意味宣示，但連當年1007這般滑門掀背都歸在「00」系統了，如今稱408而不是4008意圖昭然若揭，顯然未來只要不是正統高頂SUV，Peugeot便有可能援例以三位數車名稱之，因此就算下個世代308成為斜背跨界，應也不至過分令人意外。
超美，真的超級美
在設定這篇試車報導架構前，本想把設計當作壓軸拿來最後聊，畢竟這該算是Peugeot 408的最重點，但再複習一次照片後，著實很難將其身影自腦海抹去，因為實車實在太美太銷魂，這對於筆者的試車生涯而言是極其罕見的經驗，那些低扁流線價格不菲的跑車不論，記憶中從來沒有對於一款跨界車有這麼強烈的視覺衝擊感，都說408帶幾分Urus神韻，但就算當年初見Urus也未曾如此悸動，雖然4,687mm x 1,848mm x 1,478mm車身尺碼略低，應也不至成就如此侵略態勢，只是設計團隊透過恰到好處筆法勾勒，輕易就將難以言喻的車格打造得俐落、動感且霸氣，重點是人人驚艷。
好的，輪廓既已定調，但Peugeot依然不放過讓408更美的任何機會，一般而言，繁複的線條大家愛用，許多品牌甚至帶來「過猶不及」俗艷感，也促成更多人爭相強調「少即是多」的時尚法則，但法國人顯然沒在跟你信這套，照例408依舊滿佈刻畫鮮明的切削筆觸，這裡一撇那邊一刀，彷彿無序且令人眼花撩亂的雕著雕著竟也美好，所以很難在字裡行間透過敘述完整理解Peugeot 408之所以引人入勝的理由，千言萬語不如親眼目睹，你將知道為什麼在汽車設計領域法國品牌向來被視為圭臬，要型有型，要動感夠動感，就連品牌強調的仿生氛圍依然滿滿，從頭到尾無處不精采，就連向對跨界無感者也很難不拜倒其裙下。
全新世代i-Cockpit座艙 + 3D Quartz立體投影儀錶
也如外觀，Peugeot 408車室依舊足以令所有初見者震懾，如果你不曾是Peugeot車主，你將驚訝一輛家庭車的座艙佈局竟也能如此前衛迷幻，卻又保有幾乎業界最高質感，若你曾為Peugeot車主，則會欣羨Peugeot 408再度將設計進化至下一個層次，像是全新世代i-Cockpit座艙就把既有冷冽風格再行強化，並以滿佈中控台與門板的大面積軟質膠料、螢綠跳色車縫線、多邊形幾何線條與跑格濃郁座椅規劃強化駕乘氛圍，不僅如此，新車也幾乎用上品牌一切好料，包括已於2008現身的3D Quartz立體投影儀錶，現以更目不暇給的方式呈現眼前，而10吋HD全彩螢幕所下轄的i-Toggles虛擬按鍵觸控面板，也允許更加個人化的介面設定，連同其實相當寬裕的前後座空間規劃(需知這車軸距足有2,787mm！)，對比一般休旅車甚至坐姿更加舒適，充其量視覺開闊度因楔型車體稍有屏蔽，可別忘了GT Premium車型還備有德國背脊健康協會認證的AGR駕駛座椅同時附帶8種按摩功能，絕對夠你玩上一整天也不會累，甚至536升/1611升的行李置物容積也在水準之上，讓家庭用車從此也自帶滿滿魅力元素。
其實不慢
很多人講到Peugeot 408，都直覺目前唯一配置的1.2升直列三缸渦輪增壓汽油引擎實在不夠力，這樣的看法說對不對，說錯也沒錯，先講原因，目前全球市場408就只1.6升Plug-in Hybrid與這套動力而已，前者不只極度缺車且也非目前台灣主流(光想想大家的車位有沒有辦法插電就好)，嫌1.2T不夠大，總不能要寶嘉聯合自己造引擎吧？
那現在的Peugeot 408是否真無力？對我而言答案其實否定，基本上，這具1.2 PureTech動力模組大家再熟悉不過，放在更重的3008與Citroen C5 Aircross都能跑得虎虎生風，給408用當然不致拖不動，甚至在中低速域這具套動力堪稱同級模範生，對比其他品牌小排氣量三缸渦輪增壓心臟，1.2 PureTech向來保有更豐沛的低速扭力、動能延續與運轉品質，一般日常用車環境很難帶來匱乏感，靜止起步或超車加速依舊俐落明快，充其量高速域再加速難免受限條件稍有未逮，但考量16.3km/L漂亮油耗與不到萬元稅金負擔便能換得如此動能與動感，已足矣！
而且一款車快不快，不只講縱向也得講橫向，若將Peugeot 408放進彎裡，即可快速溫習那赫赫有名的法式重心轉移 — 透過可控側傾所帶來的良好循跡，白話說就是即使撫平震動的懸吊能耐高竿，但將車丟進彎道卻也保有優異的抓地反應，側傾確實存在，但卻不構成擔憂破壞循跡的條件，反而讓駕駛者更知曉此刻的姿態及極限，自然更能無縫掌控車輛循跡與動態，換得大呼過癮的操駕成就感，當然不僅如此，Peugeot還稍將408底盤設定得剛強，比起已屬前段班的SUV眾兄弟，這款跨界新秀操控實力自是再上層樓，難怪原廠自信到敢將車名中間的那個「0」拿掉，宣示睥睨同級掀背/旅行/房車等一切對手的自豪。
更進階的ADAS駕駛輔助系統
最後，在ADAS部分Peugeot 408也再度獲得升級進化，既有的具備的ACC主動式定速巡航系統、LKA車道維持系統、LPA車道保持、FCW前方碰撞預警、SLI速率掃描辨識、RCTA後方車流警示、BSM盲點偵測及360環景顯影等機制應有盡有之餘，同步將敏銳度、適應性與控制介面強化，像是ACC與車道維持設定就由方向盤左後方的撥桿改至方向盤左側控鍵，得以更清晰且直觀的進行操作，而ACC加減速及車道保持時的流暢性與細膩度也再獲提升，長途駕駛利用ADAS輔助因而更顯從容不迫。
就這樣，打從初見即已迷戀，這下親身體驗更加難以自拔，確實有人對於130ps動能仍舊悵然若失，但於我而言日常使用更省的油耗與稅負反倒成為加分點，如此來看Peugeot 408簡直天菜，夠美、夠帥、配備齊全但卻又好開好養，上山下海說走就走也不再帶來油箱破洞的聯想，就算載人遠遊依舊保有舒適的乘坐空間與置物機能，停駐街頭更每每盡成豔羨焦點，再加上不過分高昂的車價，說真的，還有什麼不令人心滿意足的？