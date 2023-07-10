金鐘視后李芷麟淚訴喪夫遺憾 王中強「插管1個月」沒交代遺言
74歲金鐘視后李芷麟與中視導演王中強結婚48年，去年王中強感冒併發肺炎，在加護病房插管1個月不治，享壽78歲。李芷麟紀念亡夫的畫展《念》今（10）日開幕，她遺憾王中強逝世至今10個月都沒有入夢，「我很生氣，夢過他的都說，王伯伯笑嘻嘻說『病好了』，我想要他自己跟我說啊，因為他沒留下半句話。」李芷麟透露，「他本來生命力很強，可是到最後插管很痛苦，根本不能說話，嘴唇都是破的，我很心痛，現在都跟朋友說，生病千萬不要插管，平安舒服的走就好了。」
記者羅凌筠/台北報導
李芷麟在畫展中展出夫妻各自創作的70幅畫作，她最喜歡的一幅畫叫作《般若辣椒》，這是王中強筆下的平遙錢莊門外一對公獅、母獅油畫，般若取名自王中強英文名字「Benno」，辣椒是因為李芷麟的封號即為「小辣椒」，李芷麟的花草、動物水彩畫也有展出，她表示因為老公影響才喜歡上畫畫，「他等於是我的老師，我現在有空會繼續畫，只是沒人指導我而已，希望他在夢裡指導我。」
李芷麟幾年前生了一場大病，耳朵裡長14顆帶狀皰疹，吃中藥吃到痊癒，她笑說現在靠散步保養身體，昨日就走了9千多步，「一開始一個人走路不是很習慣，從年輕的時候都是兩個人手牽手，結婚多少年了還像談戀愛一樣，到老了更需要手牽手，現在看到年輕夫妻在我面前手牽手，我會避開，看到曾經跟他到過的地方會很難過。」她表示王中強的骨灰暫時放在蘇州的廟宇，「我如果要回來定居，就會把他帶回來，因為我要陪他。」
李芷麟同時也將她已故的公公、曾獲青天白日勳章「常勝將軍」王仲廉的《征塵回憶》一書，重新整理再度出版。王中強紀念畫展當日，王仲廉將軍的《征塵回憶》也將發布。李芷麟表示：「王中強的遺願就是要幫父親把回憶錄再重新出版，讓先人的忠勇愛國永留青史，我替他完成了。」