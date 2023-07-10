馬力重量比史上最強 Helix打造出28公斤馬達卻有872匹馬力
Helix是一家來自英國的電動馬達製造商，而過去他們就以打造強大的車用電動馬達在市場上聞名，像是Lotus Evija就是使用他們的電動馬達，打造出了2,000匹的性能純電超跑，現在他們又在發表了一款重量超輕，但是動力超大的新型電動馬達，不過是哪輛車會使用這具馬達還是個謎。
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來自英國的電動馬達製造商Helix現在推出了全新電動馬達動力單元，這個名為SPX177的動力是由該公司X-Division部門進行開發，這個部門就是專注在最極端的產品項目，因此打造出了這個重量僅有28公斤重，但是最大馬力來到872匹的強大動力，這是他們有史以來生產過最強大的馬達，由工程師Derek Jordanou-Bailey領導開發，這個工程師先前曾經在賓士的F1一級方程式車隊從事動力開發工作。
而SPX177整體單元還包含了13公斤的逆變器，但即便如此整個動力單元含逆變器也才41公斤而已，目前已經有神秘超跑車廠聯繫他們，並且要求打造出穩定的動態輸出功率，Helix也表示他們已經經過測試，並且打造了損耗極低的架構，而且在他們的測試之下功率峰值可以來到939匹，這還不是這具動力的極限，而對比超跑來說，這具純電動力的重量不到引擎的1/7，但是產生的最大馬力要高出許多，當然電動超跑有個缺點就是電池的重量更重，不過如此強大的動力表現足以彌補電池造成的重量損失了。