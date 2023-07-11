【試駕】朋友還是老的好，Luxgen U6 Neo以C/P值掛帥

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於Luxgen這個台灣自主品牌來說，U6絕對是迄今最重要的產品，而之所以為其再推陳出新，亦表示實力仍不容小覷，事實上，在四米六車長的中型SUV級距裡，當今車壇不備上個百萬元已不太容易入手，換言之，若你想要一款符合日常家庭生活需求的新車，要不增加預算，要不回頭往Luxgen U6 Neo看看？
好的，就來看看訂價75.8萬元起的Luxgen U6 Neo，究竟能夠給我們什麼，如果要我長話短說，先從2,720mm長軸距聊起應該最好理解，才提及，當今購車門檻越來越高，但Luxgen U6 Neo卻能以甚至低於小型CUV的預算換得中型SUV的空間，單就這點便有其無可替代的價值，事實上，重新再試U6，無論視野開闊度、乘坐舒適度與空間機能性依舊水準之上，使用便利性自因更闊綽的車格得以盡情發揮，倘若一家人就是需求這麼大的空間，還有什麼同級對手可以更好入手？
其次，也因重逢Luxgen U6 Neo，於是得以重溫那源源不絕的加速力道，事實上打U6 Turbo到U6 GT乃至如今U6 Neo，飽滿的引擎動力向來都是令人愛不釋手的理由，帳面數據的202匹與30.6公斤米輸出毫不打折的從各感官得以完整察覺，無論起步加速或超車、出彎再加速，對應當今對手依舊令人自信滿滿，再加上均衡易上手的車頭指向性與循跡反應，讓彎中姿態更顯從容自信，更別說試駕車還是限量100台的Rays勁階版，配上225/45 R19跑胎與Rays輕量化鍛造鋁圈，因此更能精準的緊抓地面，也從而帶來得心應手的駕控反應，只是與此同時底盤碎震略感明顯，沒辦法，低扁平比胎減損行路品質在所難免。
除此之外，品牌向來強調的科技感度在Luxgen U6 Neo上也依舊延續，偌大的12吋直列中央觸控螢幕已再升級Luxgen Think+ 5.0，並標配Apple CarPlay及Android Auto手機連結功能，使用流暢度與就手性令人滿意，與此同時，其上亦可顯示環景勁化版以上車型的行車AR影像系統、AR底盤透視影像與環車AR安全影像等畫面，輔助停車與會車更加得心應手，連同駕駛者眼前的10.25吋數位儀錶顯示，並可依Normal Mode、ECO Mode與Sport Mode分別呈現藍色、綠色與紅色介面，帶來令人玩味的科技新體驗。
而也因進化至Neo副車標，一如稍早推出的URX Neo，Luxgen U6 Neo也在造型面向上更添心力，首先前視角度清晰可見更形簡練的設計元素，無論嵌進車頭護罩裡改以「LUXGEN」文字樣式取代L廠徽的新識別，或是帶點電動車意象的同色化大型氣壩，或是併入雙L日行燈的全新LED頭燈組，都讓新車更顯精緻時尚，而車尾也以貫穿式設計符應當今審美觀，最重要的還新增如試駕車的星曜灰等車色，令視覺觀感更加搶眼，座艙也以大面積軟質膠料與紅色對比車縫線外加部分類麂皮材質提升動感氛圍，還記得我標題提到的C/P值掛「帥」？其實正是暗喻這些部分。
人生走了段時間，開始認知許多事情其實根本沒絕對，權衡與妥協才是最真實也合理的生活，包括買車也一樣，想要的總是比做得到的多太多，硬著頭皮衝，再來懊悔負擔太重的感覺才真不好過，Luxgen U6 Neo的出現，或許正打算告訴我們取捨的哲學，而這也是試駕結束後，心中所浮現更深一層的念頭。