2浮誇系冰品集合！好丘「山系剉冰」強勢回歸 高家有九宮格刨冰
最近氣候炎熱且屢創高溫，來碗沁涼冰品最是消暑。台灣貝果品牌「好丘 Good Cho’s」每年總引爆IG洗版潮的好丘「山系剉冰」，因為漂亮外型總被網友評價超美、超好拍，即日起強勢回歸好丘信義店。再度以玉山、阿里山、合歡山台灣大三名山為主題，將日式刨冰結合台式果物餡料打造剉冰新吃法。此外，高雄也有店家「春田氷亭」，賣起九宮格冰品，外型也是相當亮眼。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣貝果品牌「好丘 Good Cho’s」旗下三款以台灣山岳，包含玉山、阿里山、合歡山命名，搭配在地的夏季水果、台灣茶製作出超台味的「山系剉冰」又強勢回歸好丘信義店。以日式刨冰為基底，將台灣三大高山景色呈現在冰品上，山峰並有可愛雲海及天然冰淇淋，冰山體則有不同口味驚喜。
像是「玉山」，以日出為靈感，選用台灣最負盛名的水果打造亮澄澄的消暑黃色，新鮮香甜的愛文芒果與甘草芭樂丁鋪滿山腰，冰山中藏有散發甜味的香草冰釀鳳梨，並淋上以鳳梨果醬和薄荷特製的水果淋醬，最後於山頂上覆蓋著海鹽鮮奶油與芒果牛乳冰淇淋。
另外「阿里山」則是選用台灣傳統古早味配料，像是製蜜芋頭塊、地瓜圓、仙草凍，並淋上特製阿薩姆奶茶醬等。「合歡山」則玫瑰火龍果醬搭配新鮮蘋果丁重現百花盛開的景色，再綴上荔枝、蜜漬洛神花，最後覆蓋上海鹽奶霜與洛神冰淇淋。
好丘信義店並推出屢獲世界各大啤酒賽事的台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」的現壓生啤，包含有將台灣傳統涼飲的冬瓜茶糖融合進啤酒當中，喝得出冬瓜茶的清爽微甜，能重溫兒時記憶的長銷冠軍「小滿」；以及具有渾厚麥芽香氣以及微甜尾韻，配搭台灣特有的金萱茶一起釀造的「雨水」，曾於WBA世界啤酒大賽獲全球最佳啤酒獎。
講到外型漂亮的浮誇冰品，就不能不提高雄的「春田氷亭」所推出的招牌九宮格冰，將8種料擺放在格子裡，最中間是不可食的花朵。配料是台式古早味刨冰常見的配料，像是芋頭、紅豆、薏仁、愛玉、仙草凍、芋圓等，再附一碗糖漿刨冰，要價200元。但通常會建議記得直接選擇多80元，即是再多一碗刨冰，可以兩人共享，兩人份價格僅280元。