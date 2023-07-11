37歲女星樓心潼祕婚2年宣布懷孕！揭「試管嬰兒失敗」血淚史
37歲本土劇女星樓心潼透過媒人方馨介紹，和從事科技業的50歲老公在2021年登記結婚，今（11）日宣布懷孕，她從前年就開始做試管嬰兒了，嘗試了2次取卵跟2次植入都失敗。為了要有寶寶，經過2年的努力調身體、作息，還有陳美鳳介紹了一個很棒的婦產科醫師給她，「現在我終於拿到媽媽手冊。」
記者羅凌筠/綜合報導
樓心潼目前在黃鐙輝的經紀公司，因為求子心切，黃鐙輝和萁萁也非常尊重，工作上給很大的空間和選擇，黃鐙輝和萁萁細心的開導，要她放寬心別氣餒，她說：「越不在意，寶寶很快自己就會來找我了。日前和方馨姐、家綺姐一起去日本玩，大概是放鬆心情，沒想一回國，我就懷孕了！家綺姐每一次都會牽著我的手為我禱告，每次聽到妳的禱告，都會讓我很感動，忍不住淚水。」
在樓心潼還沒懷孕的時候，白家綺就先送了一條寶寶的金手鍊，說是要給未來寶寶戴的，樓心潼說：「拿到那條手鍊的當下我真的爆哭，希望自己也可以像家綺姐成為四寶媽，也要感謝我的好腦公，這一路很感謝你一直陪在我身邊，成為我最強而有力的依靠，我才敢鼓起勇氣一針一針的往自己肚子上打針，現在，我們終於有翟寶了！我愛你。」