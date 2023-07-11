「音樂才子」尚融自誇是服務型男友！曝愛大15歲姐姐
Shawn尚融以樂團noovy主唱身分出道，這次顛覆過往「融化系溫暖男聲」的形象，完全跳脫風格，搖身一變成「怪潮音樂才子」，以個人之姿發行首張創作專輯《DOCASA》，並於今（11）日在台北舉行「《DOCASA》刺青音樂記者會」。尚融分享感情觀，提到想在35歲的時候結婚生子，除了透露能接受大他15歲的姐姐，還自誇是「服務型男友」。
記者吳雨婕/台北報導
尚融在記者會上以邊刺青邊唱歌的形式演唱新專輯中的〈慢車道〉、〈抽我愛你〉、〈Mom don’t you cry〉3首歌，受訪時他透露今天在記者會上刺的是身上第5個刺青，這個刺青剛好是他的專輯名稱「DOCASA」，他笑說其實想要所有的專場演唱會名稱都刺在身上，不過在記者會現場刺青，媒體都替他倒吸一口氣，尚融透露自己是滿耐痛、耐操的人，所以沒有覺得特別痛，只怕刺青刺歪。
許多人都會把「愛的印記」刺在身上，尚融直言身上沒有這類型的刺青，他自爆談戀愛、失戀都不會特別有「感覺」，要在曖昧階段才會有一些靈感，這就是為什麼都選擇遠距離戀愛，盡量見不到對方的那種，才能對彼此有新鮮感，甚至才有創作靈感，談到感情，尚融表示：「曾教過5任女朋友，現在單身，我忙完這次專輯之後，想要好好談戀愛。」
尚融透露，想要在35歲的時候結婚生小孩，「我的目標是要先買到房子，有了穩定的工作，就不用靠『靈感』賺零用錢了。」他提到理想型是年紀比較大的姐姐，「看起來很辣，但實際上很乖的那種，要有自己的主見。」最大可以接受40歲的女生，還笑說自己愛照顧人，屬於「服務型男友」。