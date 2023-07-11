帕米貝可蝴蝶酥使用過期抹茶粉被抓到！北市衛生局命回收+開罰
帕米貝可蝴蝶酥遭台北市衛生局查獲，其貯存逾期之「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶(有效日期2023.1.6)」並於112年1月6日至6月29日使用於製作「抹茶蝴蝶酥」及「抹茶冰心蝴蝶酥」兩項產品，已命業者回收產品，並儘速針對消費者提出補償方案，後續將依法裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局指出，經民眾陳情前往吾同食品股份有限公司於內湖區之製作場所稽查，於營業場所辦公室查獲貯存9包「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶(有效日期2023.1.6)」，經持續追查業者於112年1月6日至6月29日使用逾期之「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶」作為原料，累積製作18,818片「抹茶蝴蝶酥」及1,543片「抹茶冰心蝴蝶酥」產品。
台北市衛生局表示，業者於查獲當下，已暫停販售及下架違規商品，衛生局已責令業者回收產品並儘速研擬補償方案公告予消費者了解，營業場所貯存之逾期食品原料，除衛生局查扣1件留存外，已立即於現場全數完成銷毀，後續依衛生福利部公告之「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」，綜合業者資力營業額、違規行為故意性及違規品影響性等事實，依法裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
台北市政府衛生局呼籲，若消費者購買到相關商品無法確認該批次是否有使用到逾期原料，請立即停止食用並連繫業者確認。