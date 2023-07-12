高球／老爺逐夢公開賽　詹世昌首回合狂抓8鳥、首回合暫居領先

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詹世昌在首回合繳出八鳥一柏忌，包括四個五桿長洞有三個洞都是一切一推4呎內抓鳥，另外四鳥以第17洞三桿短洞，一記23呎長推抓鳥最具代表作，他賽後表示，推桿不錯，鐵桿一般般，一木還好，只失誤兩個洞未成功打上球道。
他指出，老爺球場果嶺挑戰度大，速度及坡度起伏都關係到推桿力道的控制，較難掌握，將是成敗關鍵。他在第12洞因三推吞下唯一柏忌。
詹世昌是2022台巡賽獎金王及今年目前最新獎金排名也暫居第一（2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍），尋求今年台巡賽第二冠。
林冠伯九鳥二柏忌，推桿只用了25推，可惜有兩個洞第6及11洞都是4呎推桿失手，出現三推，不過在第12及13洞也成功推進4呎推桿保住帕；另外在5及18洞都是18呎長推抓鳥，第2及10洞也都是9呎小鳥推桿。鐵桿也十分準確，有13個洞成功打上果嶺，製造了不少抓鳥機會。他說，要謝謝昌哥（詹世昌）的推桿指導，此回合又跟他同組揮桿，推桿準確度提高，「臨時特訓有用！」
這場比賽於7月11日至14日進行四回合72洞賽程，共有四個國家122位選手，包括110位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。而老爺關西球場此次比賽球道全長7026碼，果嶺坡度起伏大是其特色，推桿預料是勝負關鍵。
第二回合開球分上下午開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6:30，最後一組8:10開球；下午第一組於10:50出發，最後一組於12:20開球。