【試駕】嗨！好久不見，Honda Civic e:HEV還是我們記憶中的喜美嗎？

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Honda Civic當年於國內可說是紅遍大街小巷，然而說到Civic很多車迷玩家都有著說不完的故事與心得，就算不懂車或沒在玩車的也知道喜美。然而在七代Ferio開始Civic就朝向舒適與家庭取向，此轉變當然會失去原本玩家們的喜愛，但同時則會獲得到新的族群青睞，國內方面在推出第九代後，因市場轉型就無繼續導入，然而在空缺10代Civic後台灣本田選擇以進口方式導入11代Civic e:HEV，然而對於玩家與後期消費者來說，Civic e:HEV還是印象中的喜美嗎？
可以直接跟你說全新世代的Civic e:HEV，無論對K6、K8的玩家或8/9代的車主來說都已不是印象中的喜美了。首先在外型新世代Civic e:HEV透過降低引擎蓋邊緣高度帶來緊湊更熟洗鍊的樣貌，而斜背的身形更營造出長車頭短車尾跑房之姿，但車尾比例若有所調整會加協調。
座艙方面Civic e:HEV也有大幅轉變，以往繁雜的介面已不復見，取而代之的只有簡約直線條設計及提供9吋中控螢幕和實體空調按鍵。座艙格局雖然簡約，但在配備卻提供10.2吋數位儀表、無線充電、全景天窗、Apple Carplay/Android Auto連接、電油系統功率作動顯示、Honda Sensing（ACC主動式車距調節定速巡航、LKAS車道維持輔助、FCW前方碰撞警示、11具安全輔助氣囊、12支Bose揚聲器…等豐富內容。
然而除了格局與配備Civic e:HEV於飾板和設計等處也有著墨，其中筆者最喜愛的就是空調出風口採蜂巢狀隱藏式設計，貫穿儀表控台的規劃替座艙質感帶來不少加分。另外儀表平台、門板等處亦採用軟質飾板鋪陳，使其在觸覺部分給予高級感受。
對於操控派的玩家更在意的是Civic e:HEV能否給予想要的操駕樂趣，這部份國內Civic搭載e:HEV動力系統，由一具2.0升Atkinson引擎搭配雙電動馬達及PCU電力控制單元，提供184hp最大馬力與32.1kgm最大扭力，為了能讓媒體徹底體驗Civic e:HEV動態表現，還特地規劃賽道體驗，可見對於Civic e:HEV有著十足信心。賽道活動並沒有規劃太多關卡，僅安排直線加速與賽道體驗等項目。在直線加速部分，Civic e:HEV憑藉著電動馬達輸出特色，起步即能感受到頗為帶勁的動能湧現，此推力也助車輛在衝向煞停區之前跑出0～100km/h約7.8秒的成績。
接著就是賽道體驗，在下場之前其實並沒有對Civic e:HEV抱任何期待，不過在出Pit區過第一彎之後改觀了。有別於歐系直來直往硬派風格，也不同於日系偏軟風格，Civic e:HEV在彎中則屬於類似法系柔韌設定，雖仍有側傾但能感受到一切都在預期內，並且穩穩支撐車身維持路線循跡，即便以高速通過彎角甚至連續組合彎懸吊也相當給力。
於是乎在接下來的彎道則試著用更快的速度進彎，煞車 對著入彎點 轉動方向盤，Civic e:HEV以俐落精準的方式入彎，甚至彎中還能隱約感受到車尾有些微滑溜，接著欲加速出彎時循跡系統則在背後默默做工，讓車輛以自然順暢的速度出彎。當正享受Civic e:HEV在彎中帶來的樂趣，來到直線加速路段就感受到184hp馬力略為不足，不過這並非是Civic e:HEV問題，而是在賽道車輛動力輸出感受都會被縮小。
雖說Civic e:HEV在賽道動力表現略為不足，不過來到市區道路則有極為輕盈的感受，略加深油門則會以更飽滿的推力作為回應，而切換至Sport模式則會感受到一股頗為帶勁的能量湧現，無論加速或超車都給予俐落明快的反應。而在賽道柔韌的懸吊特性在一般道路則將坑洞與震動撫平，將其轉換成讓駕駛得知資訊卻又不會破壞舒適和諧的回饋。
新世代Civic e:HEV身手雖不是玩家印象中的犀利，但柔韌的底盤特性卻仍給予滿滿樂趣，就算認真拚搏也有不輸人的實力。而對於偏愛舒適取向的買家，Civic e:HEV在震動處理與以往相比來得更加精緻細膩，和對手相較也有高水準演出。唯一會讓人需要考慮的就是139.9萬元的價格，不過就首批300台秒殺之後再追加的500台也已快售罊的情況來看，應該是多慮了。