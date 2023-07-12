固態電池時代即將到來！Nio ES6搭載固態電池將創造930公里續航里程
我們都知道固態電池將會是未來電動車款的主流配備，但是許多車廠目前都還處於研發階段，希望可以迅速將這個電池組進行量產化，而現在中國蔚來汽車Nio已經做到，在ES6(歐洲稱之為EL5)這輛電動休旅車上，將迎來該品牌首款配備了固態電池的車輛。
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所有人都想要讓電動車擁有更好的續航里程，而固態電池則是目前最好的解答，來自中國的Nio早已研究固態電池很長一段時間，當然其他車廠也是如此，Nio也早在2021年1月就推出了這套電池組的原型，這套固態電池擁有150kWh的容量，由北京衛藍提供電池組，整套電池重約575公斤，雖然聽起來很重，但是他只比現在的100kWh鋰電池組重了20公斤，而現在新的電池能量密度為261Wh/KG，舊的電池組為180Wh/KG，能量密度高出44.4%之多，重點是其長2,062mm、寬1,539mm、高185.6mm，與舊款的電池大小相同，所以可以直接更換。
而其實Nio的創辦人兼董事長以及執行長李斌早就在5月表示他們的固態電池在7月就會上市，而配備上新電池的ES6將會有令人難以置信的930公里最大續航里程，北京蔚藍將會在6月底開始交付電池組給Nio，目前更換電池的價格尚未揭露，不過已經傳出價格可能會落在4.8萬美金，折合台幣約150萬元，目前初期可能會採用租賃的方式而不是直接購買，而即將推出的ET7電動旗艦轎車也將會有固態電池的選項可選，相信接下來會有越來越多車廠發表固態電池車款，免除里程焦慮的時代終於要來了。