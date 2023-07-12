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Caterham看起來不再簡陋 Project V電動概念車保有過往品牌特色

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

過去大家對於Caterham車款的印象都是非常硬派，外露式的車身管架吸引著大家的目光，雖然車輛的馬力不強，但是輕量化的特色造就了不俗的操控表現，而隨著進入到電動時代，Caterham的外型變得更帥了，有了超跑的樣貌不說，重點是他們依舊維持著品牌的初心，輕量化以及熱血的操控特色還是在這輛Project V上保留下來。

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Caterham將在Goodwood上展演Project V電動概念車款，其外形與過往品牌既定印象有著極大差異。
Caterham將在Goodwood上展演Project V電動概念車款，其外形與過往品牌既定印象有著極大差異。
在今年的Goodwood速度節上，Caterham即將展演Project V概念車款，預覽了將於2025年上市的純電動轎跑車，先來看看這輛迷人的Project V，外型由品牌新任首席設計師Anthony Jannarelly操刀，結合了現代風格以及經典元素，整輛車看起來更像是超跑，而在車輛後軸擁有一具268匹馬力的電動馬達，配備上55kWh的電池組，續航里程表現為400公里(WLTP)，在150kW的快充狀況下可以於15分鐘內將車輛電量從20%充飽至80%，百公里加速只需要4.5秒，極速來到230km/h的境界。

內裝風格則是維持著品牌一貫的簡單設計，中央配置上觸控螢幕，而儀表也採用數位螢幕配置，車主擁有三種駕駛模式選擇，會讓加速表現以及轉向靈敏度有所改變，而車輛的底盤依舊充滿性能樂趣，前後雙A臂的懸吊系統幾何可以依照各種不同需求進行調整，前19吋、後20吋的米其林PS4S輪胎帶來良好抓地力，當然也都配備上了高性能煞車，車重表現也因為碳纖維以及鋁合金的大量運用，控制在1,190公斤的境界，讓這輛車擁有輕巧、且無與倫比的駕駛體驗，也是Caterham品牌想要提供的DNA，將會吸引眾多消費者的注意與喜愛。

Project V的外貌更像是超級跑車，不過依舊不難發現原本品牌的車輛經典風格。
Project V的外貌更像是超級跑車，不過依舊不難發現原本品牌的車輛經典風格。
整輛車尺碼相當精巧，而車輛的設計預期會是這次Goodwood許多車迷討論的焦點。
整輛車尺碼相當精巧，而車輛的設計預期會是這次Goodwood許多車迷討論的焦點。
內裝設計維持著簡潔的配置，但可以看到許多數位螢幕的搭配，彰顯車款的科技色彩。
內裝設計維持著簡潔的配置，但可以看到許多數位螢幕的搭配，彰顯車款的科技色彩。
車輛後方還配置了1個座位，形成了特殊的2+1座配置，不過也可以選配2+2的座椅配置。
車輛後方還配置了1個座位，形成了特殊的2+1座配置，不過也可以選配2+2的座椅配置。
車輛使用大量大纖維以及鋁合金，讓車重可以控制在1,190公斤。
車輛使用大量大纖維以及鋁合金，讓車重可以控制在1,190公斤。
為了可以達成輕量化表現，只搭載了55kWh的電池組，而若是使用固態電池還會讓車重更輕一些。
為了可以達成輕量化表現，只搭載了55kWh的電池組，而若是使用固態電池還會讓車重更輕一些。

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