Caterham看起來不再簡陋 Project V電動概念車保有過往品牌特色

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在今年的Goodwood速度節上，Caterham即將展演Project V概念車款，預覽了將於2025年上市的純電動轎跑車，先來看看這輛迷人的Project V，外型由品牌新任首席設計師Anthony Jannarelly操刀，結合了現代風格以及經典元素，整輛車看起來更像是超跑，而在車輛後軸擁有一具268匹馬力的電動馬達，配備上55kWh的電池組，續航里程表現為400公里(WLTP)，在150kW的快充狀況下可以於15分鐘內將車輛電量從20%充飽至80%，百公里加速只需要4.5秒，極速來到230km/h的境界。
內裝風格則是維持著品牌一貫的簡單設計，中央配置上觸控螢幕，而儀表也採用數位螢幕配置，車主擁有三種駕駛模式選擇，會讓加速表現以及轉向靈敏度有所改變，而車輛的底盤依舊充滿性能樂趣，前後雙A臂的懸吊系統幾何可以依照各種不同需求進行調整，前19吋、後20吋的米其林PS4S輪胎帶來良好抓地力，當然也都配備上了高性能煞車，車重表現也因為碳纖維以及鋁合金的大量運用，控制在1,190公斤的境界，讓這輛車擁有輕巧、且無與倫比的駕駛體驗，也是Caterham品牌想要提供的DNA，將會吸引眾多消費者的注意與喜愛。