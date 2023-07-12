第十一代目 Honda Civic 正式發表上市！採 e:HEV 油電動力單一編成販售，建議售價 139.9 萬起！
Honda Taiwan今日正式宣布全新世代all-new CIVIC e:HEV建議售價139.9萬元，全國Honda Cars 7/15上市並開始陸續交車，敬邀喜愛Honda的車迷朋友親臨全國Honda Cars體驗all-new CIVIC e:HEV的極致魅力。由Honda最先進的日本寄居工廠負責製造、採全球最高規格的歐規導向車型，all-new CIVIC e:HEV以日製歐規頂配性能車之姿，挾帶最高安全規格的Honda SENSING、跑格化外觀、細膩質感內裝鋪陳，彰顯買家個人卓越品味。
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All-new CIVIC e:HEV以「次世代電油車」尖端動力科技，結合全新開發的2.0L直列 4 汽缸 Atkinson循環DOHC i-VTEC缸內直噴引擎，以13.9高壓縮比、41%熱效率，搭配雙電動馬達及PCU(Power Control Unit)電力控制單元，實現184ps馬力及32.1kg-m大扭力輸出優勢，其加速感受媲美3.5L V6引擎水準。All-new CIVIC e:HEV搭載235/40 ZR18寬胎面大尺吋低扁平比操控取向輪胎，締造連續彎路精準操控與高速公路穩定巡航，完美演繹每趟旅程的精采駕馭自信。
由Honda最先進的日本寄居工廠負責製造，all-new CIVIC e:HEV以降低引擎蓋邊緣與葉子板高度，創造更寬闊的駕駛視野，並採全球最高規格歐規導向車型設計，以世界級安全規格為基礎，搭載全新一代Honda SENSING及11具SRS輔助氣囊等安全配備，達成全方位安全守護。車室布局採MM思想跨級距空間，搭配5D Fastback造型設計，創造404L行李廂容積，另搭載BOSE Centerpoint高傳真環繞音響附12具揚聲器、跑車化設計上掀外滑式全景天窗、後座冷氣出風口等配備，成就頂級駕乘移動生活。
All-new CIVIC e:HEV全國Honda Cars 7/15上市，建議售價139.9萬元，以人車一體為核心價值，融合次世代e:HEV及2.0L直噴引擎的嶄新配置實現「Honda DNA」駕馭樂趣，敬請喜愛Honda的車迷朋友親臨全台Honda Cars經銷據點，搶先體驗all-new CIVIC e:HEV的極致魅力。