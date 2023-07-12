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黃號大解放！曬「全身脫光如廁照」　認了很興奮

▲黃號在MV中大解放全身脫光，他不僅不會害羞，還覺得很興奮。（圖／大步娛樂提供）
▲黃號在MV中大解放全身脫光，他不僅不會害羞，還覺得很興奮。（圖／大步娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

黃號於今（12）日推出全新單曲〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉，這首長達15個字的歌名，黃號想分享的是，世界上每個人包括他自己，都在找治百病的藥，創作背景來自於黃號自己的幻想，想了很久，才發覺到，其實人生最幸福的事，就是生活中常常遇到的小事。而在該曲MV中，他更是大解放，全身脫光坐在馬桶上唱歌。

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黃號在MV中「大解放」，全身赤裸，脫光了在馬桶上邊唱歌邊拍MV，之所以會有這個點子，是因為黃號在家真的習慣全裸，而他創作出這首歌，也單純的確是某天在家如廁時，旋律、靈感福至心靈，哼哼唱唱就完成了，「順到一個不行！」發現這首歌太適合這樣的空間，於是黃號就跟導演表達了想法。

▲黃號推出單曲〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉，在MV中大解放全身脫光。（圖／大步娛樂提供）
▲▼黃號推出單曲〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉，在MV中大解放全身脫光。（圖／大步娛樂提供）
▲黃號推出單曲〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉，在MV中大解放全身脫光。（圖／大步娛樂提供）
 
對於要全裸拍攝，大男孩黃號卻一點都不掙扎、扭捏，想都沒想就答應了。「因為這就是我平常的樣子，把真我呈現給大家，不也是應該的、真誠表現嗎？」此外，黃號也自爆：「家人是最常看到我全裸的，因為我真的不喜歡穿衣服，基本上在家我都是全裸的狀態！」又接著說：「當下拍攝其實滿興奮的，因為平常不可能這麼開放，突然在鏡頭前可以有理由的脫衣服脫褲子，讓我找回在家的感覺，有點魔幻，哈哈！」

黃號在MV中飾演廁所裡的他與等廁所的他，如廁中的他，很享受上廁所舒服的過程，到最後解放完反而很空虛，而枯等廁所很焦躁的他，從很急等廁所到最後虛脫後，反而得到解放，「就好像在感情分手時。一方一開始享受單身生活，但最後卻發現其實心裡很空虛，另一方則是一開始被分很難過，著急想復合，但是想通之後，痛苦慢慢減少，最後反而得到救贖！」

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