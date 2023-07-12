▲ 台日同步提供 2015 - 2023 年 3 月出廠 ALPHARD 電動滑門升級服務

TOYOTA ALPHARD導入台灣後，以霸氣外觀、豪華內裝及極致安全防護系統，屢屢獲得消費者的青睞，創造絕佳的銷售成績。為持續創造舒適便利的用車體驗，TOYOTA原廠特別針對2015~ 2023年3月間出廠ALPHARD車款，提供快速電動滑門之升級服務，升級後滑門開門與關門速度可加快約20%，減少等待開/關門的時間，有效對應特殊情境的使用需求(如：提重物時、抱小孩時、天候不佳時、乘客上/下車後想讓車輛盡速駛離時)。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本次升級係透過TOYOTA原廠開發之軟體更新方式進行，毋需變動硬體，升級費用為6,500元(含稅及安裝工資)。即日起開放車主撥打全台TOYOTA服務廠電話預約(不含保修站)，預約後可於8/1(二)起至全台TOYOTA服務廠(不含保修站)進行升級，誠摯歡迎ALPHARD車主回廠升級。迪士尼米老鼠特仕版 Vespa 限量引進！保時捷全球上半年度交車數顯著成長 台灣市場交車數成長 9% 高於預期第十一代目 Honda Civic 正式發表上市！採 e:HEV 油電動力單一編成販售，建議售價 139.9 萬起！ Caterham看起來不再簡陋 Project V電動概念車保有過往品牌特色