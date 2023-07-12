▲ 迪士尼米老鼠特仕版 Vespa 限量引進！

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Vespa原廠Piaggio集團全球戰略、產品、營銷和創新執行總裁 Michele Colaninno 評論道：「在現今這個複雜多變的時代，夢想讓我們仍然可以滿懷樂觀地展望未來。在迪士尼 100週年這樣非常特殊的時刻，Vespa作為跨時代的經典品牌，絕對也要向Mickey Mouse米老鼠這樣一個同樣經典且標誌性的象徵致敬，紀念其對創造力、想像力、愉悅和樂趣的貢獻，這也是 Vespa一直堅持的核心價值觀。Vespa 與迪士尼這次合作，代表了兩個歷史悠久的品牌共享的願景，即是『每個人都能自由表達其想像力』。」
迪士尼消費品、遊戲和出版 EMEA 區域副總裁 Claire Terry 也附和道：「就像米老鼠一樣， Vespa是喚起樂趣和冒險精神的文化象徵，兩者結合為一，展開了一個超越時代的故事。在這個值得紀念的迪士尼100週年慶，我們非常高興能夠向全球粉絲們展現這台與Vespa合作的聯名特仕版，並將米老鼠獨特的魅力與個性帶給大家，一同展開一場奇幻旅程。」
迪士尼米老鼠特仕版Vespa全車採用米老鼠經典配色：黑色、紅色、黃色和白色。首先，車身設計主色為米老鼠身體的黑色；車身內側、腳踏板處及車頭的造型領結飾蓋，則採用米老鼠褲子的紅色來表現。其他設計亮點包含黃色的前土除和前後輪圈，讓人不禁聯想到米老鼠的鞋子；黑色正圓造型的後視鏡，則完美呼應了米老鼠顯著的圓形耳朵；此外，更有白色的米老鼠造型手繪設計插圖，精緻地呈現於車身兩側和車前飾版。最後，不可忽視的還有米老鼠”Mickey Mouse”象徵性簽名壓印在黑色座墊上，並點綴於車前面版，揮灑獨具巧思的細膩設計感。
總代理太古運通正式宣布迪士尼米老鼠特仕版Vespa將以 150cc引擎版本限量引進，售價為NT$209,000元，並於全台授權經銷門市展開預售，喜歡Vespa和迪士尼米老鼠的車迷粉絲，歡迎即刻洽詢，把握機會入主這台深具歷史紀念意義的聯名特仕版。