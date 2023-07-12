▲ 保時捷全球上半年度交車數顯著成長 台灣市場交車數成長 9% 高於預期

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今年上半年度，SUV車型仍為最受歡迎的保時捷車型：保時捷Macan共交付給47,755名客戶（年增率26%）。Cayenne則共交付給46,884名客戶（年增率12%）。
深具指標性的保時捷911今年正式邁入60周年，仍帶給車迷血脈賁張的感官刺激：上半年度，911全球交付量為26,124部（年增率21%）。純電動跑車Taycan則交付17,991部（較去年同期下降5%）。相較其他車型，電動跑車仍受較多零件供應短缺的影響。
豪華轎跑Panamera共交付17,565部（年增率13%）。718 Boxster和718 Cayman車型的交付量增加11,035部（年增率13%）。
Detlev von Platen表示：「實現價值導向的成長是保時捷的首要任務。在全球經濟局勢仍充滿挑戰的情況下，保時捷將持續保有靈活性。尤其在中國市場，我們努力實現供需平衡，繼續堅守『奢華』的品牌定位。」
2023年上半年，保時捷在台灣市場共交付2,902部車輛，較去年同期成長9%。令台灣車迷引頸期盼的全新小改款Cayenne預計將於近期正式登台。自今年春季全球發表後，便已擄獲廣大車迷的心。而即便改款在即，現行款Cayenne仍然展現穩健的銷售力道，於1月至6月間累積的交付量較去年同期超過預期目標達21%。小型SUV Macan的交付量也逼近四位數，較去年同期成長45%。純電動跑車Taycan Cross Turismo的交付量較去年同期成長18%。經典跑車911的交付量較去年同期成長20%。兩人座中置引擎的 718 Boxster跑車年增率44%，而718 Cayman車型交車數則達去年同期之2.5倍。豪華運動轎跑Panamera則於今年上半年增加15%。台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「2023年上半年度表現超乎預期，實在振奮人心！幾乎所有車型都表現出色，我們持續深耕台灣市場的承諾堅定不移，我們的努力得到了收穫。Cayenne在2023年上半年表現持續強勁，其作為保時捷最受歡迎的車型，更是今年發表的重點產品之一。全新Cayenne小改款剛全球發布不久已經引起熱烈討論。在此，我們衷心感謝所有客戶與車迷不斷的支持，我們將全力以赴，持續在台灣市場耕耘茁壯。」
|Porsche AG
交車數
1月 – 6月
2022
2023
交車數差異
|全球
145,860
167,354
+15%
|歐洲 （德國以外）
29,833
36,574
+23%
|德國
13,785
17,118
+24%
|北美
37,605
41,937
+12%
|其他地區
61,971
68,823
+11%
|台灣
2,665
2,902
+9%