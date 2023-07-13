【試駕】子彈列車大改款，315萬的全新Toyota Alphard貴得有道理？

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就算親眼見著簇新造型也一樣，向來個人私心不喜過度浮誇的設計，偏偏Toyota Alphard這款車可越走越虛華，君不見那面積再度放大的水箱護罩，大改款後與頭燈幾乎相連直可吞噬天地，構建出上古巨獸般的囂張印象不說，還再被光彩奪目的鈑件與鍍鉻飾件、19吋雙色切削鋁圈與點陣式尾燈襯得閃耀非凡，加上彷彿子彈列車般的楔型輪廓與富流動感腰線，好吧，有錢人跟我想的不一樣，這確實算不上我的菜，但從前代乃至現行車款的熱賣，顯然目標客層愛的就是這調調。
但一進駕駛座立場才真開始動搖，這絕對是輛足令人瞠目結舌的新車，「座艙前移」這字眼大家早該聽得滾瓜爛熟，但大改款Toyota Alphard卻將此一概念貫徹到極致，剛在車外早該想到，既然A柱傾斜後掠到這般角度，前半部車室自該呈現得如此開闊無窒礙，也因此，方向盤後的中控台上半截寬廣得彷彿平原一片，是不能幹嘛，但看著就是舒爽自在，再加上大改款後刻意縮減的實體按鍵數量，並大幅提升軟質面料鋪陳比例及細節質感處理，現在的Toyota Alphard，全然無愧頂級MPV身份，甚至呈現給使用者的觀感，已凌駕更高層級的Lexus LM。
反倒那些平常關注的焦點，像是解析度極佳的14吋觸控式中央螢幕、12.3吋數位儀錶、Qi無線充電板、加熱/通風座椅還是杯架與置物機能什麼的，都比不過急於往座艙後半部探索的決心，按官方說法，大改款Toyota Alphard的後座是以私人飛機概念而打造，於我看還真是一點也不吹牛，首先中排兩張獨立座椅無論尺寸、用料與造型皆屬上乘，乘坐其中本已舒適，一旦將電動可調角度極大的中排獨立座椅調整至最適姿態，再將寬大的腿靠延伸抬起，這根本已屬起居室級別的尊寵溺愛，別忘了此刻後方還有第三排座椅存在，不僅得以輕鬆坐進三名成人，亦可手動調整椅背傾角，提供適切的乘坐姿態，甚且帶來不輸部分對手中排座椅的舒適性，也就是說，無論身處全新Toyota Alphard的哪張座椅，都能享受最高級別的乘坐經驗。
而除卻座椅本身，關於大改款Toyota Alphard的座艙，還多得是值得大書特書的部分，像是第二排兩張座椅的中央，便新增一條寬度175mm的走道足供乘員通行，如此一來便可輕鬆進出第三排，此外新車也再添四區恆溫空調系統、14吋後座影音系統與110V插座，再連同後座兩側大型天窗、光條式車內照明與64色環艙氣氛燈，提供更舒適乘坐體驗，而別出心裁的可動式控制面板則擺放在兩張中排座椅的扶手位置，透過宛如智慧型手機般的觸控螢幕，可輕鬆操控包括影音、空調、燈光、天窗遮陽簾、側窗遮陽簾與座椅角度、通風、加熱、按摩在內等後座功能，身處其中備感尊榮。
既然靜態乘坐表現了得，實際上路體驗自是接下來的重頭戲，而這又成了另個令人驚艷的時刻，沒想到改以TNGA平台再造的全新Toyota Alphard，於車身剛性的進化竟是如此有感，雖說數據上提昇150%說得振振有詞，但乘坐時大幅降低的扭曲感更足以證實，同時底盤反應也被設定得圓熟且和諧，前後懸吊各自帶來30%與15%的有感優化，對抗路面崎嶇與碎震自然更顯從容，甚至彎中同樣不至過度側傾或搖晃，帶來Alphard史上最棒的行路與乘坐品質。
轉至駕駛座同樣令人眉開眼笑，雖說這依舊是款高重心也高車重的大傢伙，但彎中姿態顯然較改款前更加乾脆也洗鍊，因而獲得更好的車頭指向與循跡性，再加上雖同樣採取油電複合動力E-Four電子四驅系統，但單純2.5升引擎輸出卻大幅上漲至188ps與23.8kg-m，由此綜效馬力立刻由大改款前的163ps暴增至現在的250ps，對於這般車重超過兩噸三的龐然大物自是超級有感，如今新車油門反應不只更快更直接，也再沒有力不從心的遺憾，充其量當引擎全力運作時聲響稍嫌粗暴些，相對靜謐的車室難免容易被察覺。
於是乎，我大概知道為什麼全新Toyota Alphard何以變更貴還賣得更好，因為連同TSS 3.0在內等配備、動力與動態全翻新，更重要的是對於一款後座導向MPV而言，更珍貴的乘坐舒適性、感官享受度與尊榮體驗感也同步再上層樓，既然改款前便經常一車難求，現在大改款後還僅得區區500輛年度配額，自然迎來候車期超長的結果，最重要的是在同門Lexus LM也跟隨改款前，全新Toyota Alphard還具備高度不可替代性，因為放眼歐系豪華MPV對手，所專注的面向還是略有不同，不見得完整滿足Alphard客群的期待。
好吧，在這天體驗過全新第四代大改款Toyota Alphard後，我承認這車的表現真有資格賣得如此價錢，事實上，還好我沒有太大多人座需求，更沒那福氣坐後座，不然以全新Toyota Alphard的好表現，都想跟風下單一台來給全家坐坐...