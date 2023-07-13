高球／雷雨攪局！60人未完賽　詹世昌抓七鳥一柏忌、獨居領先

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上午出發完賽兩回合的詹世昌第二回合繳出七鳥一柏忌，包括三個五桿長洞及一個三桿短洞第17洞是12呎小鳥推桿；另外三個四桿洞以第13洞是自距洞13碼處直接切球進洞抓鳥最具代表，其他兩洞都是4呎內的小鳥推桿，前後九洞均為33桿。唯一柏忌是在第14洞，因三推吞下的。
他表示，有四至五個洞距洞6-15呎的小鳥機會，多因推桿力道差一點未能成功抓鳥，共30推；鐵桿的準度比昨天好些，木桿開球也算可以，只歪了三個洞。他這兩回合都有達到自己設定的目標─每日成績低於標準桿五桿，「希望能再保持兩回合。」
詹世昌是去年的台巡賽獎金王，目前在台巡賽最新年度獎金排名也暫居第一，他贏得2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍。
許立朋則繳出七鳥無柏忌，木桿開球丶鐵桿打上果嶺及推桿都有不錯的發揮，藉著開球距離遠又直的優勢，七鳥中有四個五桿長洞全都是兩桿打上果嶺，留下18呎至50呎的老鷹推桿，雖然都未成功獵鷹，但都把握住抓下四隻小鳥，另外三個四桿洞，以第二洞第二桿自70碼處切桿上果嶺，結果撞旗桿餘下1公分的小鳥推桿；另外，第13洞四桿洞二桿打進沙坑，切上果嶺，餘下16呎推桿，一推進洞保帕，也是代表作之一。
這場比賽於7月11日至14日進行四回合72洞賽程，共有四個國家122位選手，包括110位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。