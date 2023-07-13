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高球／雷雨攪局！60人未完賽　詹世昌抓七鳥一柏忌、獨居領先

▲第二回合詹世昌擊出66桿兩天以(-13)暫列第一。(官方提供)
▲第二回合詹世昌擊出66桿兩天以(-13)暫列第一。(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新臺幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第三站─老爺逐夢公開賽在老爺關西高爾夫球場進行第二回合，因午後大雷雨，有60位選手未打完第二回合，在已完成兩回合的62位選手中，詹世昌打出低於標準桿六桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿13桿的131桿，暫時單獨領先；許立朋打65桿，陳裔東打68桿，兩人同以兩回合低於標準桿10桿的134桿，暫並列第二。

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老爺球場中午前仍然晴朗高溫悶熱，不過午後下起大雷雨，1:17大會鳴笛暫停比賽，至2:30雖然雨勢已停，但因仍有零星打雷，大會宣布延至3:30再決議，最後大會於3:40決定，因為場地部分問題無法完全解決，宣布今天停賽，第二回合未打完的選手於明天早上六點起自原位開始補賽，兩回合打完後繼續進行第三回合。

上午出發完賽兩回合的詹世昌第二回合繳出七鳥一柏忌，包括三個五桿長洞及一個三桿短洞第17洞是12呎小鳥推桿；另外三個四桿洞以第13洞是自距洞13碼處直接切球進洞抓鳥最具代表，其他兩洞都是4呎內的小鳥推桿，前後九洞均為33桿。唯一柏忌是在第14洞，因三推吞下的。

他表示，有四至五個洞距洞6-15呎的小鳥機會，多因推桿力道差一點未能成功抓鳥，共30推；鐵桿的準度比昨天好些，木桿開球也算可以，只歪了三個洞。他這兩回合都有達到自己設定的目標─每日成績低於標準桿五桿，「希望能再保持兩回合。」

詹世昌是去年的台巡賽獎金王，目前在台巡賽最新年度獎金排名也暫居第一，他贏得2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍。

許立朋則繳出七鳥無柏忌，木桿開球丶鐵桿打上果嶺及推桿都有不錯的發揮，藉著開球距離遠又直的優勢，七鳥中有四個五桿長洞全都是兩桿打上果嶺，留下18呎至50呎的老鷹推桿，雖然都未成功獵鷹，但都把握住抓下四隻小鳥，另外三個四桿洞，以第二洞第二桿自70碼處切桿上果嶺，結果撞旗桿餘下1公分的小鳥推桿；另外，第13洞四桿洞二桿打進沙坑，切上果嶺，餘下16呎推桿，一推進洞保帕，也是代表作之一。

這場比賽於7月11日至14日進行四回合72洞賽程，共有四個國家122位選手，包括110位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。

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