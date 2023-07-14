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勞動力發展署助青年圓夢！醫學生斜槓設計桌遊、首刷銷售千套

▲台北醫學大學大三生陳致寬運用勞動力發展署北分署創客基地3D列印設備，製作桌遊作品。（圖／勞動力發展署提供）
▲台北醫學大學大三生陳致寬運用勞動力發展署北分署創客基地3D列印設備，製作桌遊作品。（圖／勞動力發展署提供）

記者李琦瑋／台北報導

桌遊愛好者陳致寬是台北醫學大學大三學生，自高中時期就與同好投入桌遊創作，但遲遲無法產出作品，自加入勞動力發展署北分署創客基地成為會員後，運用基地設備，進行作品試作與打樣，終於成功將創意實踐，作品「疫途 Pathogen」一躍成為人氣桌遊，首刷就創下銷售千套佳績。

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勞動力發展署指出，陳致寬非常喜愛遊戲過程中挑戰解謎的成就感，高中時與同好共組「深顏色工作室」，一起構思桌遊主題並設計關卡，也透過學校的設備進行打樣試作，但礙於技術不夠成熟，無法將創意完整實現。

經朋友推薦加入北分署創客基地成為會員後，陳致寬透過資深創客會員協助並指導運用3D建模技術和高效雷射雕刻機，讓他的作品「疫途 Pathogen」迅速成型問世，該作品跨領域融合了疫情蔓延話題與醫學應用，為桌遊玩家帶來嶄新體驗，在試玩評估階段就大獲好評，目前在電商平台銷售近千套。

勞動力發展署表示，陳致寬為進一步提升銷售量與品牌知名度，申請創客基地專家顧問諮詢服務，希望透過實務經驗豐富的專業經理人輔導，擴大商品行銷通路及產品知名度；目前他還在持續創作中，新作品即將在下半年上架募資平台，結合社群進行開箱評測、推薦和分享。

陳致寬說，「很開心在尋覓創作空間與試樣設備時，接觸了北分署創客基地，基地多元化的服務和設備，讓我的創意得以實踐，順利商品化。」

為協助青年順利接軌職場，勞動部推動「投資青年就業方案2.0」，其中北分署創客基地為引導青年創新學習並動手實踐、發展專業技能的據點，熱愛動手實作、有創新創意想法的青年可運用基地免費提供的設備及顧問輔導諮詢服務，進行跨域學習與技術交流，讓創意得以實踐。更多活動訊息請關注「北分署創客基地」臉書粉絲團，或洽02-89903676分機2799。

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