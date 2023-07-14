勞動力發展署助青年圓夢！醫學生斜槓設計桌遊、首刷銷售千套

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經朋友推薦加入北分署創客基地成為會員後，陳致寬透過資深創客會員協助並指導運用3D建模技術和高效雷射雕刻機，讓他的作品「疫途 Pathogen」迅速成型問世，該作品跨領域融合了疫情蔓延話題與醫學應用，為桌遊玩家帶來嶄新體驗，在試玩評估階段就大獲好評，目前在電商平台銷售近千套。
勞動力發展署表示，陳致寬為進一步提升銷售量與品牌知名度，申請創客基地專家顧問諮詢服務，希望透過實務經驗豐富的專業經理人輔導，擴大商品行銷通路及產品知名度；目前他還在持續創作中，新作品即將在下半年上架募資平台，結合社群進行開箱評測、推薦和分享。
陳致寬說，「很開心在尋覓創作空間與試樣設備時，接觸了北分署創客基地，基地多元化的服務和設備，讓我的創意得以實踐，順利商品化。」
為協助青年順利接軌職場，勞動部推動「投資青年就業方案2.0」，其中北分署創客基地為引導青年創新學習並動手實踐、發展專業技能的據點，熱愛動手實作、有創新創意想法的青年可運用基地免費提供的設備及顧問輔導諮詢服務，進行跨域學習與技術交流，讓創意得以實踐。更多活動訊息請關注「北分署創客基地」臉書粉絲團，或洽02-89903676分機2799。