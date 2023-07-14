今年最期待的電動鋼炮來了 Hyundai Ioniq 5 N超強亮相

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這輛Ioniq 5 N的底子跟一般車型一樣，不過電動馬達部分在前軸現在擁有了222匹，後軸擁有378匹，綜效馬力來到600匹的驚人境界，而且在Boost的模式下，馬力峰值更是來到641匹，這比起Kia EV6 GT還要更加強大，車輛搭配上84kWh的電池組，百公里加速來到3.4秒，極速表現則是時速260公里，但這些可能還不是最吸引車迷的地方，因為他的科技層面將會讓車輛擁有更多樂趣。
為了加強車身鋼性，現在Ioniq 5 N增加了額外的42個銲接點以及2.1公尺的黏合劑，另外i-Padel系統也進化成了N Pedal，改善了油門的靈敏度，轉向系統也同步提升，而且配置了N扭矩分配系統，提供了完全可變的前後扭矩分配，擁有11種不同階段可以調整，更特別的是還有飄移甩尾模式，不僅會像是後驅車一樣擁有可以飄移的動態表現，更可以模擬彈離合器的特殊狀況。
而煞車系統也升級換上了四活塞卡鉗以及400mm加大碟盤，後碟盤也提升到360mm，而動力回充的制動更提高到了0.6G，原廠還表示在煞車以及回充的銜接更為順暢，讓駕駛更難察覺到銜接的過程，而駕駛模式當中的N Race賽道模式還有兩種更細微的區分，Endurance耐久賽模式將會限制車輛的最大功率，讓行駛里程可以更好，而Sprint衝刺賽模式則是什麼都不管，只給你最大的馬力輸出。
Ioniq 5 N為了可以模擬燃油車款的行駛狀態，擁有了N e-shift以及N Active Sound+兩大特殊系統，前者可以透過電動馬達的扭力輸出來模仿換檔時的震動，就好像你在開著擁有8速雙離合器的N款燃油車型一樣，而後者可以模仿N 2.0升的燃油引擎聲浪，在內部擁有8個喇叭，外部也有2個喇叭，而且還可以切換成別種聲音選項，甚至可以聽起來像是戰鬥機一樣酷炫。
現在這輛車是結合了N性能品牌與賽事科技，突破了許多車輛性能的極限，Ioniq 5 N更被原廠認為是電動性能車款的破壞者，而未來這輛車的上市相信更會受到關注，價格多少現在不得而知，但相信不論多少錢，這輛車都肯定會成為熱銷車款。