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今年最期待的電動鋼炮來了 Hyundai Ioniq 5 N超強亮相

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

相信各位性能迷們都很期待著這輛車的到來，Hyundai現代汽車品牌旗下的N部門打造的Ioniq 5 N成為了他們最新的性能鋼砲，在原本前衛的外觀下展現更多性能特色，而動力表現來到641匹最大馬力，百公里加速更只需要3.4秒就可以完成，加上其他諸多獨特的科技技術，在Goodwood速度節上成為了眾人矚目的焦點所在。

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Ioniq 5 N比一般車型低了20mm、寬了50mm、長了80mm，加上更誇張的空力套件以及諸多翼片，讓車輛擁有引人注目的性能氛圍。
Ioniq 5 N比一般車型低了20mm、寬了50mm、長了80mm，加上更誇張的空力套件以及諸多翼片，讓車輛擁有引人注目的性能氛圍。
這輛Ioniq 5 N的底子跟一般車型一樣，不過電動馬達部分在前軸現在擁有了222匹，後軸擁有378匹，綜效馬力來到600匹的驚人境界，而且在Boost的模式下，馬力峰值更是來到641匹，這比起Kia EV6 GT還要更加強大，車輛搭配上84kWh的電池組，百公里加速來到3.4秒，極速表現則是時速260公里，但這些可能還不是最吸引車迷的地方，因為他的科技層面將會讓車輛擁有更多樂趣。

輪圈採用了是21吋鍛造鋁圈，並採用275/35 Pirelli P Zero輪胎，展現了更好的抓地力。
輪圈採用了是21吋鍛造鋁圈，並採用275/35 Pirelli P Zero輪胎，展現了更好的抓地力。
為了加強車身鋼性，現在Ioniq 5 N增加了額外的42個銲接點以及2.1公尺的黏合劑，另外i-Padel系統也進化成了N Pedal，改善了油門的靈敏度，轉向系統也同步提升，而且配置了N扭矩分配系統，提供了完全可變的前後扭矩分配，擁有11種不同階段可以調整，更特別的是還有飄移甩尾模式，不僅會像是後驅車一樣擁有可以飄移的動態表現，更可以模擬彈離合器的特殊狀況。

車尾的尾翼配置也不相同，中央還有三角形的煞車燈，更誇張擴散器也相當顯眼。
車尾的尾翼配置也不相同，中央還有三角形的煞車燈，更誇張擴散器也相當顯眼。
而煞車系統也升級換上了四活塞卡鉗以及400mm加大碟盤，後碟盤也提升到360mm，而動力回充的制動更提高到了0.6G，原廠還表示在煞車以及回充的銜接更為順暢，讓駕駛更難察覺到銜接的過程，而駕駛模式當中的N Race賽道模式還有兩種更細微的區分，Endurance耐久賽模式將會限制車輛的最大功率，讓行駛里程可以更好，而Sprint衝刺賽模式則是什麼都不管，只給你最大的馬力輸出。

車輛內裝風格也相當競技，新的方向盤有許多按鍵，儀表看起來要針對了賽道使用提供更多數據。
車輛內裝風格也相當競技，新的方向盤有許多按鍵，儀表看起來要針對了賽道使用提供更多數據。
Ioniq 5 N為了可以模擬燃油車款的行駛狀態，擁有了N e-shift以及N Active Sound+兩大特殊系統，前者可以透過電動馬達的扭力輸出來模仿換檔時的震動，就好像你在開著擁有8速雙離合器的N款燃油車型一樣，而後者可以模仿N 2.0升的燃油引擎聲浪，在內部擁有8個喇叭，外部也有2個喇叭，而且還可以切換成別種聲音選項，甚至可以聽起來像是戰鬥機一樣酷炫。

在中央扶手旁還有護膝以及支撐駕駛脛骨的墊子，讓駕駛在賽道行駛時可以更加舒適。
在中央扶手旁還有護膝以及支撐駕駛脛骨的墊子，讓駕駛在賽道行駛時可以更加舒適。
現在這輛車是結合了N性能品牌與賽事科技，突破了許多車輛性能的極限，Ioniq 5 N更被原廠認為是電動性能車款的破壞者，而未來這輛車的上市相信更會受到關注，價格多少現在不得而知，但相信不論多少錢，這輛車都肯定會成為熱銷車款。

座椅也採用了N款賽車座椅，擁有良好的包覆性而且更加帥氣。
座椅也採用了N款賽車座椅，擁有良好的包覆性而且更加帥氣。
目前賽道表現成績尚未揭露，相信這輛車會到各大賽道進行測試。
目前賽道表現成績尚未揭露，相信這輛車會到各大賽道進行測試。
方向盤後方的換檔撥片也進行更新，同樣也是調整回充力道的功能。
方向盤後方的換檔撥片也進行更新，同樣也是調整回充力道的功能。
獨特的鋁圈相當吸睛，煞車系統的升級也一目瞭然，配置上P Zero輪胎展現性能風格。
獨特的鋁圈相當吸睛，煞車系統的升級也一目瞭然，配置上P Zero輪胎展現性能風格。
雖然車輛價格尚未公布，但相信已經有許多人想要下訂這輛車了。
雖然車輛價格尚未公布，但相信已經有許多人想要下訂這輛車了。
現代N性能子品牌未來將會更受到關注。
現代N性能子品牌未來將會更受到關注。

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