▲ 保時捷於 Good Wood Festival of Speed 發表 Vision 357 Speedster

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Vision 357 Speedster 的設計概念源自於 Porsche 718 GT4 e-Performance 使用的技術。其電動馬達和電池技術源自 Mission R，而底盤則源自 718 GT4 Clubsport。在Goodwood速度嘉年華的全球首秀之後，這款設計概念車將於今年9月底在美國的 Rennsport Reunion活動中展出。
此款概念車採用speedster短風擋的獨特造型，更突出了其整體車身的單塊式設計。車身的右側橫跨一片敞篷跑車上常見的單側專用車頂蓋。透過後方碳纖維防滾桿的技術設計應用，使其駕駛座的頭枕看似懸浮在空中。充電口與經典speedster頂蓋的固定點則位於後方。
Marble Grey （大理石灰，暫譯）與Grivelo Grey Metallic（金屬格維羅灰，暫譯）組成之兩種灰色調的雙色概念設計深受歷史賽車的啟發，包含用於賽車場上防止飛石噴濺的檔泥板，與帶有較暗的金屬色調的前葉子板。前輪同樣以Grivelo Grey Metallic（金屬格維羅灰）上色，種種元素與邁阿密藍（Miami Blue）形成對比，像是包覆式前引擎蓋上的快速釋放機制等。
75周年紀念標誌上的大型 「75」和 「1948」、 「2023」 兩年份採用Grivelo Grey Metallic（金屬格維羅灰）與邁阿密藍（Miami Blue）兩色設計，與 Vision 357 coupe的色彩元素形成對比。Vision 357 coupe的裝飾元素使用紅色作為點綴。在此之上，後輪前方畫有卡通風格的獨角獸圖案，由保時捷設計師專門為這款概念車繪製，更為富有衝擊力的「Speedster」標誌添上一筆。兩側後視鏡由攝影機取代。而如同其經典前輩一樣，取代後視鏡的攝影機裝設於靠前的擋泥板上。357 敞篷車採用全新的形狀，類似翅膀般強化空氣力學設計。
外觀設計的其他細節都與其姊妹概念車相似：車首的四點燈標誌採用圓形設計，向保時捷 356致敬。其尾燈位於車身圖案化點陣列後方，車尾的垂直格柵設計也是向原版致敬的元素之一，此項設計同時整合了第三個煞車燈。
寬大的輪距展現強而有力的視覺形象，同時也增強車輛行駛的穩定性。20 吋輪圈由鎂合金製成，搭配碳纖維輪圈蓋和中央鎖定裝置，視覺也讓人想起經典的保時捷車輪：搭配鼓式煞車的 356 A 和 356 B兩款車型的輪框具有直徑特別大的205毫米螺栓。
該車款內裝設計精簡，為駕駛者量身定制而成。低躺的座椅充滿運動氛圍，碳纖維增強複合材料（CFRP）座椅外殼設計整合至車艙單體結構中。
駕駛者可坐在 Racetex 材質的椅墊上，並受邁阿密藍色的六點式安全帶牢牢固定。具有透明表面的儀錶板位於方向機柱頂部。賽車式方向盤體感輕盈，而避震器則呈現懸浮狀態。此外，各個控制裝置外觀也採用邁阿密藍色作為點綴。
整個儀錶板採用碳纖維裝飾。其右上方的邁阿密藍色繫帶取代手套箱用於固定物品。萌生於賽車設計的簡約布質繫帶取代門把，為車輛節省不少重量。
Vision 357 是保時捷在 Goodwood 速度嘉年華中的亮點，但不是保時捷唯一的珍稀車款。保時捷將於該活動上展出超過 15 部新車與經典車型，並採取每日兩個輪迴的方式穿山巡禮。其中，負責領頭的車款是 356 No. 1 Roadster，緊接在後的是 1983 年式的 928 Trigema 賽車版、Cayenne Transsyberia、959、911 Turbo S（993）與一部特殊的 911 Carrera S（991）。這款獨一無二的車型是自 1963 年保時捷跑車推出以來生產的第一百萬輛 911。
保時捷也將在 Goodwood 慶祝利曼 24 小時大賽 100 周年。畢竟保時捷保持 19 次總冠軍的歷史紀錄。保時捷更將展示三輛分組冠軍賽車與三輛總冠軍賽車，其中包括 718 W-RS Spyder（1961年2.0組冠軍）、935 Martini（1976年組冠軍）及身披「Pig」設計的911 RSR（2018年 GTE Pro 組冠軍）。三款總冠軍車包括 936/81 Spyder、911 GT1 '98 和 2017 年的 919 Hybrid。
718 Spyder RS 和 Mission X在慶祝「保時捷跑車 75 周年」活動上首次亮相後，將於Goodwood速度嘉年華上再度合體登場。開發出純粹的敞篷跑車 718 Spyder RS 旨在蜿蜒鄉道上實現最極致的駕駛樂趣。採用利曼式前開車門與超高動力的超跑Mission X 概念車則是對電動效能的重新詮釋。
除了其他當前車型之外，Goodwood速度嘉年華的參訪者還有機會看到保時捷「Junior 108」柴油曳引機。畢竟，在保時捷 356 生產期間，來自開發客戶的收入是公司業務不可或缺的一部分。在 1949 年到 1963 年 7 月期間，保時捷名下受許可生產出約 12 萬輛曳引機。
英國《British Sunday Times》曾將Goodwood速度嘉年華上的傳奇山坡爬升形容為「摩納哥Grand Prix和Royal Ascot的黃金組合」。這條被稻草堆圍繞的 1.86 公里賽道對車手和車輛都是極大的挑戰。賽道環繞著英國第 11 代列治文公爵Charles Henry Gordon-Lennox的Goodwood莊園。熱衷賽車運動的他於 1993 年創辦Goodwood速度嘉年華。每年約有 18 萬名賽車運動粉絲參與這場位於英格蘭南部西薩塞克斯郡舉行的盛典，親臨現場觀賞傳統與現代的多款賽車。為慶祝保時捷品牌的 75 周年，藝術家 Gerry Judah 設計的雕塑將成為Goodwood速度嘉年華的焦點。