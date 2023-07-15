▲ 飆破六百匹的韓式純電！Hyundai 強推 Ioniq 5 N

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HYUNDAI汽車總裁兼首席執行官 Jaehoon Chang 表示：「N品牌引領了HYUNDAI汽車技術領先地位，不僅將技術知識與賽車運動經驗完美結合，屢屢突破車輛性能的極限，最新催生的 IONIQ 5 N更是電動高性能的遊戲規則改變者，圍繞這款車的關鍵開發將進一步增強HYUNDAI所有車型競爭力，這就是N品牌存在的原因。」副總裁兼 N 品牌和賽車運動負責人 Till Wartenberg補充說道：「IONIQ 5 N 的開發目的是利用最新的技術，將駕駛樂趣提升到一個新的水平。 從 IONIQ 5 N 開始，N 品牌的目標是提供像N字般彎道駕駛樂趣體驗，無論是汽油、電動還是氫動力。為了實現這一目標，我們密切關注 N 車迷的聲音，以便對首款全電動 N 進行微調，目標是激發我們最挑剔的 N 愛好者的駕駛熱情。」
IONIQ 5 N 在車體結構上增加了 42 個焊接點和 2.1 米長的粘合劑，加強電機和電池安裝的同時增強前後副車架的橫向剛性，使其可承受更強的電動機扭矩。IONIQ 5 N更配置專門調校的R-MDPS（機架式電機驅動動力轉向）系統，具有更高的轉向比和增強的扭矩反饋，這些增強功能帶來直接、人車互動的轉向體驗。為解決電動車固有電池重量和尺寸，HYUNDAI汽車開發了N Pedal，借鑒 i-Pedal 再生製動系統中使用的類似技術，將快速而令人興奮的轉彎置於能源效率之上，利用減速力產生的重量轉移，從而精準進彎操控。N 扭矩分配提供11段完全可變的前後扭矩分配，後軸的 e-LSD（電子限滑差速器）優化了轉彎性能和控制，附加的車輪傳感器和更大的阻尼能力（隨著阻尼器尺寸的增加）加大電子控制懸架的性能範圍。
在可能因應惡劣賽道條件下IONIQ 5提供電池熱效率管理新方案。與競爭對手相比，IONIQ 5 N 具有更高的的抗熱功率衰竭設計。增強電池熱管理系統、加大冷卻面積、更高品質電池冷卻器，以及電池與電機各別獨立散熱器，藉此提高 IONIQ 5 N 在激烈賽道駕駛期間的性能下降抵抗力。
N Race功能進一步優化電動車在賽道上的耐久性，讓駕駛者可直接控制車輛能源管理。N Race採用從賽車中獲得的方法，以實現毫秒之間所需的資源最大化。通常情況下，這種設置變更需要一群機械工程師和設備團隊，但IONIQ 5 N可以通過按幾個按鈕便捷實現。在N Race功能，駕駛者可以評估選擇“Endurance”或“Sprint”模式。“Endurance”模式下由系統限制最大功率輸出，溫度上升減慢，極佳化提升電能續航里程。相比之下“Sprint”模式優先考慮動力，提供更快速全動力輸出，這將有助於駕駛者準確管理能源策略，創造理想的性能窗口。IONIQ 5 N搭載了N品牌調校的煞車制動系統，前煞車輪盤直徑為400毫米，配有四活塞單體卡鉗，後輪盤直徑為360毫米，全部制動器採用新型輕量材質和優化氣孔設計，提升冷卻效率。此外，IONIQ 5 N重新詮釋EV電能再生制動系統的優勢，輔以協助制動性能，確保在賽道上具有更好耐久性。
作為一款日常高性能電動車，IONIQ 5 N亦提供N e-shift和N Active Sound+電子換檔模擬。N e-shift提供對動力輸出和換擋感的控制感，而N Active Sound+不僅提供未來感音效，亦提供類似內燃引擎排氣聲音，增強了駕駛樂趣。N e-shift 模擬內燃機的八速雙離合變速器，通過控制電機扭矩輸出來模擬換檔，並模擬換檔之間頓挫 因此提供更精確的交互式駕駛體驗，相比傳統電動汽車感覺更接近內燃機操控感受。N Active Sound+採用 10 具揚聲器系統，提供三種不同的聲音主題。“Ignition”可模擬N性能車接近2.0渦輪引擎的聲浪，“Evolution”則是源自RN22e啟發的獨特高性能聲音，“Supersonic”是一個獨特的概念，靈感來自雙引擎戰鬥機，特點是在轉彎時的可變音量。N Active Sound+的目標是為駕駛者提供聲音參考，以評估所使用的動力。IONIQ 5 N 同樣配備車輛外接充電 (V2L) 功能，可將EV 高壓電池存儲電能外接輸出為電動自行車、露營等設備或家用電器充電。
IONIQ 5 N以黑冷色系鈑件和大飛翼式後擾流板，提供最大限度發揮賽道操駕潛力。水箱罩N LOGO識別集成全新保槓與下擾流、進氣壩與進氣簾外觀不但外觀更顯眼，具體達到極佳導風冷卻效果，身形視覺更顯低趴展現強烈性能意圖；一道專屬“夜光橙色”線條圍繞沿側裙延伸，則是N品牌獨特賽道系視覺元素。鍛造 21 寸鋁圈採用275/35 R21 Pirelli P-Zero 高性能胎，有助高性能行駛和激烈操控更好的抓地力。車尾突出的 N 翼型擾流板以及橙色後擴散器和出風口，有助於控制氣流，以支持最佳空氣動力學性能，進一步凸顯 IONIQ 5 N 的高性能。
IONIQ 5 N的內裝傳達N家族獨有品味，方向盤、座椅、車門防撞板和金屬踏板都標誌N品牌元素，並針對賽道駕駛進行優化。全新設計的N Logo方向盤，兩側設有N功能按鈕，可設置所需駕駛模式，以滿足駕駛員的喜好。駕駛模式可個別需求定制並以各種組合編陳入各按鈕，最大限度地發揮 IONIQ 5 N 的樂趣駕駛精神。N Grin Boost 按鈕可讓駕駛最大限度地提高加速和駕駛樂趣，同時附有換檔撥片，可啟用 N 電子換檔和 N 踏板功能。
IONIQ 5 N 的中控台對應可能得賽道駕駛進行優化，配有護膝、脛骨支撐以及滑動扶手。N座椅設有加強側墊，即使在急轉彎時產生強烈的橫向加速度，也能牢牢支撐上下半身，始終保持穩定的駕駛姿勢，座椅的位置較基本規格低約20毫米，專為追求高性能駕駛性能的客戶而設計。IONIQ 5 N車門踏板、金屬踏板和腳踏板同樣有著pixels元素點綴。關於內裝環保材質，包括以回收紙質的門飾板、來自甘蔗的有機紗線、回收寶特瓶再製紗線、來自甘蔗的聚合材質和生態加工皮革，以及再生輪胎顏料塗料和再生座椅套布。
IONIQ 5 N 將成為 N 品牌首次亮相 Goodwood Festival of Speed 2023的焦點。N 品牌搭建專用展區，展示包括 i20 N WRC、N Vision 74、RN22e 和新推出的 IONIQ 5 N。