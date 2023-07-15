▲ Subaru 預定台中舉辦品牌日，即日起開放報名

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- 「Russ Swift車神飄移秀」及「極限試駕體驗」報名網址：https://reurl.cc/LAevrL
- SUBARU Car Challenge堅手到底—耐力手拉松報名網址：https://reurl.cc/4oYkz2
為讓全台觀眾能近距離親身見證SUBARU超性能車款的獨特魅力，SUBARU台灣意美汽車今年再度重磅邀請金氏世界紀錄特技車神-Russ Swift來台，並將以The All-New WRX車款帶來令人血脈噴張的「Russ Swift車神飄移秀」，包含J-turn急轉、Parallel Parking甩尾停車、Reverse Parking調頭停車。此外，現場也將以SUBARU經典性能跑車BRZ帶來Donuts甩尾繞圈表演。同時，深受台灣消費者青睞且為SUBARU最為暢銷的家庭運動休旅Forester，也將透過Russ Swift高超駕駛技巧帶來Two Wheeling兩輪極限駕馭，極致呈現品牌核心技術—SAWD對稱式全時四輪驅動的獨特產品魅力。
「2023 SUBARU品牌日」活動的全車系專屬展車區絕對是現場的一大亮點！現場不僅將展示甫於今年第二季上市的超性能房車The All-New WRX、超性能家庭跑旅The All-New WRX Wagon，以及新世代跨界潮旅The All-New Crosstrek，同步亦將展出旗下熱銷運動休旅Forester、豪華旗艦休旅Outback、性能跑車BRZ及純電四驅SUV—Solterra，讓參與活動的車迷朋友能近距離領略SUBARU卓越造車工藝及全車系的不凡魅力。
此外，SUBARU更特別精心規劃了「極限試駕體驗區」，讓消費者可以在安全的場域中親身透過完整的試駕體驗，感受「BOXER水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」、「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」和「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」等SUBARU四大核心科技的精髓所在，並安排近期擁有超高話題性的超性能房車WRX、超性能家庭跑旅WRX Wagon、新世代跨界潮旅Crosstrek和家庭運動休旅Forester做為試駕體驗車款，感受熱血操駕與極致安全的雙重駕馭饗宴。
SUBARU台灣意美汽車最具代表性的熱血活動－SUBARU Car Challenge「堅手到底—耐力手拉松」睽違許久今年重返台灣，就等熱血的你來挑戰！這場挑戰自我極限的耐力手拉松比賽，將同步在8月12日(六) 上午10:00正式點燃台灣區預賽的戰火，透過考驗每位參賽選手的求勝意志與耐力極限，同時彰顯SUBARU持續追求創新、超越自我的品牌核心精神。台灣區預賽將選拔出成績最優異的前五名選手，組成台灣區代表隊至新加坡參與最後的年度總決賽，為台灣爭取最高榮耀及百萬首獎—Subaru Forester 2.0i-L EyeSight乙輛！
有別於以往的報名機制，今年SUBARU Car Challenge「堅手到底—耐力手拉松」賽事將推出「早鳥」 (合計30組/人，共計30人)以及「揪團」 (三人團體報名、限量10組，共計30人)等兩種報名方案。選擇「早鳥」方案的參賽選手將可優先選擇比賽位置，而「揪團」的參賽選手則每人可增加3分鐘的休息時間，就等夠熱血的你(或你們)來挑戰！而比賽現場也將安排親友互動、大魔王挑戰、369體驗區等活動，讓參賽選手充滿動力堅手到底！敬邀想挑戰自我的熱血車迷朋友，即刻掃描下面QR Code報名參賽，全力釋放自我潛能，為自己的夢想而戰！