Joie全新推出Cycle collection再生布料系列，海廢「寶」貝新生命

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近年來，環境永續概念已成為推進世界的趨勢，你我的生活中都盡力在為地球做出更多聰明選擇，然而育兒生活卻經常讓想實踐環保生活的父母，必須在便利與消耗資源間抉擇。Joie除了透過提供經久耐用的育兒產品，拉長物品生命周期以減少耗費，在環保與育兒上再提出雙贏的做法！透過持續不斷的研發，Joie從最源頭的紡織原料踏出第一步，將回收海洋塑料重製成100%環保紗線，大量使用於【Cycle collection再生布料系列】汽車座椅、推車等與寶貝肌膚接觸的柔軟織品上，台灣販售之3件品項，就使用了共153個回收寶特瓶，不只為海廢找到被再次利用的新生命，甚至比生產全新織品更節能！Joie【Cycle collection再生布料系列】目前台灣引進包含i-Sung™2嬰兒提籃汽座、i-Spin 360™ 0-4歲旋轉型汽座、mytrax™ pro 二合一推車，共3項商品，各個都是萬中選一的父母心頭好！i-Sung™2嬰兒提籃與i-Spin 360™ 0-4歲旋轉型汽座皆通過歐洲最新法規R129/03，以i-Size規格打造，並獲得德國ADAC四星好評，是兼具環保價值與高安全性的作品。耐磨避震的mytrax™ pro 推車，單手即可收合，軟件布料使用高達94個回收寶特瓶。所有產品的細節功能，都是為了讓父母能夠更輕鬆、喜悅地育兒所打造。現在就跟Joie一起，用綠色護航你的美好育兒生活，讓育兒變得更環保，讓環保變得更簡單吧！