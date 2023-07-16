上腹痛引發「胰臟假性囊腫」　內視鏡手術移除支架

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胰臟假性囊腫 「內視鏡超音波經胃引流手術」搶救！日前劉先生換完支架後劇烈腹痛、發燒，到台北慈濟醫院急診，內視鏡超音波顯示有積液、發炎、膿包，雖無胰管狹窄的狀況但支架造成胰管輕微斷裂，產生胰臟假性囊腫，若不立即治療則會產生敗血性休克。
台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔先以抗生素治療後，再進行「內視鏡超音波經胃引流手術」，將膿液引流並移除先前置放的胰管支架，胰管斷裂的部分則可自行修復。術後劉先生即退燒好轉，三天後出院，不必再擔心支架再次引起腹痛。
大多會自行吸收 外傷造成假性囊腫少見胰臟同時是內分泌、外分泌的器官，除了消化脂肪還可以分泌調控血糖的胰島素、升糖素，藏於胰臟中的胰管則負責輸送胰液，若阻塞或斷裂就會引起發炎。而胰臟假性囊腫是由壞死細胞、水分或其他胰臟代謝物形成的水囊，通常在急性胰臟炎、慢性胰臟炎或有鈍器穿破胰臟、胰管斷裂等外傷後產生。
有些患者的囊腫會自行吸收，但若囊腫持續一段時間沒有消失，就可以考慮治療，避免出現感染、腸阻塞、破裂、出血。好發族群絕大部分是大量喝酒數十年以上、反覆胰臟發炎、膽結石、三酸甘油酯異常的患者。陳至翔醫師表示，大部份的胰臟假性囊腫，和膽結石或酒精性造成的胰臟炎有很大的關聯，外傷造成假性囊腫實為少見。
檢查無胰管狹窄 順勢移除支架一勞永逸胰臟假性囊腫的患者就醫時需做抽血、超音波、核磁共振檢查，再由醫生評估治療方式。臨床上，胰臟假性囊腫的治療方式多元，包括經皮導管引流術、腸胃內視鏡引流術、經內視鏡逆行性胰臟膽管攝影術內置引流管、手術開刀或部分胰臟切除術。
由於胰臟前有胃及腸子遮蔽，且劉先生因放置胰管支架導致胰管破裂產生假性囊腫，若以經皮導管引流恐會傷及腸子，因此採用「內視鏡導引經胃引流手術」，將內視鏡伸進胃裡，以超音波影像定位患處，在超音波導引下，穿刺膿包並放置導線，順著導線放置引流的塑膠支架。然而，因先前檢查並無發現胰管狹窄，在引流完成後直接移除原本裝的胰管支架，一個月後，塑膠支架功成身退也無產生任何併發症。
酗酒影響胰臟健康 嚴重上腹痛應立即就醫除了外傷會造成胰臟假性囊腫，長期大量喝酒更是與之息息相關，陳至翔提醒，切勿酗酒，若發生了嚴重的上腹痛，持續半小時以上都沒有改善，建議立即就醫，尋求專業診斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58495
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