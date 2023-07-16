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上腹痛引發「胰臟假性囊腫」　內視鏡手術移除支架

上腹痛引發「胰臟假性囊腫」　內視鏡手術移除支架
上腹痛引發「胰臟假性囊腫」　內視鏡手術移除支架

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】55歲的劉先生，因長期喝酒導致糖尿病、慢性胰臟炎，五年前因上腹痛至某醫學中心就醫，診斷為遠端胰管狹窄遂置放胰管支架，疼痛雖有改善，但為避免胰管堵塞，每三個月都要再進行內視鏡手術更換支架且近年來每次更換完都產生腹痛、發燒，甚至有一次還併發大腸穿孔腹膜炎。

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胰臟假性囊腫　「內視鏡超音波經胃引流手術」搶救！

日前劉先生換完支架後劇烈腹痛、發燒，到台北慈濟醫院急診，內視鏡超音波顯示有積液、發炎、膿包，雖無胰管狹窄的狀況但支架造成胰管輕微斷裂，產生胰臟假性囊腫，若不立即治療則會產生敗血性休克。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔先以抗生素治療後，再進行「內視鏡超音波經胃引流手術」，將膿液引流並移除先前置放的胰管支架，胰管斷裂的部分則可自行修復。術後劉先生即退燒好轉，三天後出院，不必再擔心支架再次引起腹痛。

大多會自行吸收　外傷造成假性囊腫少見　

胰臟同時是內分泌、外分泌的器官，除了消化脂肪還可以分泌調控血糖的胰島素、升糖素，藏於胰臟中的胰管則負責輸送胰液，若阻塞或斷裂就會引起發炎。而胰臟假性囊腫是由壞死細胞、水分或其他胰臟代謝物形成的水囊，通常在急性胰臟炎、慢性胰臟炎或有鈍器穿破胰臟、胰管斷裂等外傷後產生。

有些患者的囊腫會自行吸收，但若囊腫持續一段時間沒有消失，就可以考慮治療，避免出現感染、腸阻塞、破裂、出血。好發族群絕大部分是大量喝酒數十年以上、反覆胰臟發炎、膽結石、三酸甘油酯異常的患者。陳至翔醫師表示，大部份的胰臟假性囊腫，和膽結石或酒精性造成的胰臟炎有很大的關聯，外傷造成假性囊腫實為少見。

檢查無胰管狹窄　順勢移除支架一勞永逸

胰臟假性囊腫的患者就醫時需做抽血、超音波、核磁共振檢查，再由醫生評估治療方式。臨床上，胰臟假性囊腫的治療方式多元，包括經皮導管引流術、腸胃內視鏡引流術、經內視鏡逆行性胰臟膽管攝影術內置引流管、手術開刀或部分胰臟切除術。

由於胰臟前有胃及腸子遮蔽，且劉先生因放置胰管支架導致胰管破裂產生假性囊腫，若以經皮導管引流恐會傷及腸子，因此採用「內視鏡導引經胃引流手術」，將內視鏡伸進胃裡，以超音波影像定位患處，在超音波導引下，穿刺膿包並放置導線，順著導線放置引流的塑膠支架。然而，因先前檢查並無發現胰管狹窄，在引流完成後直接移除原本裝的胰管支架，一個月後，塑膠支架功成身退也無產生任何併發症。

酗酒影響胰臟健康 嚴重上腹痛應立即就醫

除了外傷會造成胰臟假性囊腫，長期大量喝酒更是與之息息相關，陳至翔提醒，切勿酗酒，若發生了嚴重的上腹痛，持續半小時以上都沒有改善，建議立即就醫，尋求專業診斷。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58495

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