測一測誰是「能量吸血鬼」？心理師：這2類人最容易招惹有毒人際關係

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能量吸血鬼有很多的類型，例如：
受害者類型
有些人喜歡打受害者牌 ，總是準備好一個自己被人輕視的可憐故事，並一直抱怨這些事情。他們永遠是最無辜的，這世界永遠都在跟他們唱反調一樣。
自戀者類型
自戀者型能量吸血鬼基本上沒什麼同情心、對別人也沒有太大的興趣，並且無意識的帶有「我第一、你其次」世界繞著他們轉的心態。因此這些人也會期望你也把他們擺在第一位，需要他人的讚美與崇拜滿足他們的自尊心。
戲劇化類型
戲劇性類型的能量吸血鬼喜歡製造一些誇大的問題，似乎總是處於巨大危機與災難之中。他們情緒化且言行浮誇，想博取他人的關注和支持。
控制者/統治者類型
這類型的能量吸血鬼想要掌控所有一切，他們也許不會直接說出來，但背後總有另一層隱藏的意思。他們非得一切照著自己的想法不可、非贏不可，也不接受別人拒絕，喜歡支配 一切並得到優越感 。
挑剔類型
挑剔型的能量吸血鬼用大量的時間和精力去批評別人和事情，看什麼都不順眼。其實因為他們自我價值極低，透過貶低他人、利用他人的不安全感 來增強自己的自負心。其實他們對待你的方式反映了他們對自己的方式。
另外，余佳容還提到其他種類型的能量吸血鬼，雖然他們並非都帶著惡意 ，也許是需要幫助的人。但與他們打交道很有挑戰性、很可能會讓你質疑自我價值 ，還是要保護好自己以免受到傷害。如果你覺得自己可能是一個能量吸血鬼或者正因為能量吸血鬼而感到不知所措，尋求專業心理師也許會是一項幫助你的選擇。
本文經 余佳容心理師 臉書粉專《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權報導
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