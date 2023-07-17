開放性骨折好痛！術後照護注意「這4點」加速骨骼康復

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▲ 開放性骨折的手術經常要與整形外科合作進行組織微創修復，因此術後照護需注意4事項。（示意圖／每日健康）
板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓、新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳共同在臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》發文提到，開放性骨折術後要注意「傷口護理」，醫護會提供清潔和敷料更換指導，患者務必定期更換乾淨敷料、避免觸摸傷口，保持傷口清潔與乾燥是預防感染關鍵，若出現紅腫、分泌物增多或發燒等異狀，應立即就醫。
陳鈺泓和李秉勳指出，「管理疼痛」方面，按時服用止痛藥能有效控制疼痛，也能使用冰袋或冷敷物來減輕腫脹和疼痛，但應避免將冰袋直接放在裸露的傷口上，以降低感染風險。另外，術後應「遵從醫囑」，醫生會提供特定的活動和運動限制指導，過早或不適當的活動可能會延遲康復過程或引起其他併發症，建議定期追蹤醫生的診察，並向醫療團隊提出任何問題或疑慮。
最後，「健康生活」也至關重要，確保飲食均衡，補充足夠的蛋白質、維生素和礦物質，才能促進骨骼的癒合和強化，同時保持良好的生活方式，如戒菸、適量運動和充足休息，可協助促進骨骼康復和整體健康。
本文經板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權報導
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