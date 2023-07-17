楊千霈「臉朝水泥地重摔」血流不止！嚴重破相惹心疼 痊癒進度曝
女星楊千霈，憑藉清新氣質與流利口才，主持能力備受肯定。怎料，日前卻傳出楊千霈在街上重摔，臉部正面朝向水泥地板，導致她嚴重破相，當場血流不止，引發外界關注。對此，楊千霈本人向《NOWnews今日新聞》曝光復原進度，所幸經過4個多月的治療後，已經好很多了，她也笑說：「畢竟靠臉吃飯，還是要把臉呵護好！」
記者詹鎰睿/綜合報導
楊千霈今年3月時戴著口罩出席活動，結果楊千霈竟透露，原來她上完滑雪課後，為了趕去與廠商開會，結果卻不小心重摔地面，下巴、鼻子直接被水泥地磨破，傷勢非常嚴重，但她當下只做了簡單的處理，結果一趕到現場才發現下顎血流不止，臉部破相的狀況令人憂心。
對此，楊千霈向《NOWnews今日新聞》坦言，當時真的蠻嚴重的，包含人中、鼻子等部位，特別是下巴，到現在都還是傷疤。楊千霈說，從3月事發至今，她看過了不少醫生，包含皮膚科、整形外科、醫美，也做過PLT（生長因子凍晶）、雷射手術，再加上人工皮、矽膠片來幫助恢復。
此外，楊千霈還透露，在飲食方面，爸爸和她的婆婆都有準備一些充滿膠原蛋白的食物，而她自己也吃了很多營養品，靠著不斷地回診，「4個多月下來，現在好多了，但還是有些疤痕啦，平常需要遮瑕一下。」
談到即將在8月18日台北國家戲劇院演出的《京戲啟示錄》、9月29日台北藝術中心演出的《冒牌天使》，以及未來許多的活動主持會不會受到影響？楊千霈則不慌不忙地笑說，「畢竟靠臉吃飯，還是要把它呵護好這樣！」顯現出她對演藝工作相當敬業。