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46歲樂壇新人Kerr孫魏克完成年少歌手夢　 「希望電台播我的歌」

▲Kerr孫魏克（中）在46歲完成17歲夢想，希望有天自己的歌曲，能從電台播出被聽見。（圖／POP Radio）
▲Kerr孫魏克（中）在46歲完成17歲夢想，希望有天自己的歌曲，能從電台播出被聽見。（圖／POP Radio）

記者薛羽彤/綜合報導

有著「音樂勞力士」封號的46歲創作新人Kerr孫魏克帶著他剛發行的首張創作專輯《第二狂想》與資深幕後企劃周元綺一起來到由toto主持的，「幕前幕後偷偷看」節目，分享創作過程與人生經歷。

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來自新加坡的樂壇新人Kerr孫魏克，也是一位成功的房地產銷售經紀，心中一直記得自己17歲時的歌手夢，希望有天自己的歌曲能從電台播出被聽見。而他終於在人生達到一定程度後，在45歲的今年圓了自己的夢想。因緣際會下認識了製作人沈光遠，沈光遠老師在聽完Kerr的音樂與人生故事後，決定幫他發行專輯，也盛讚他的音樂的初心與熱情，用音樂勞力士來形容對他的感覺，Kerr笑說他不買名錶，但把音樂當勞力士來做，期許自己的音樂也會增值。沈光遠聽完音樂後推薦馬來西亞插畫家參與設計，在插畫家在聽完音樂後將狂想的概念創作出來，完成專輯的繪製。

Kerr覺得台灣對於音樂包容性很夠，是音樂之都，在台灣玩音樂很舒服，在20多年後夢想終於成真，專輯完成超乎想像。過去也曾有一段時間放棄音樂，把樂器都丟了、所有CD丟掉，只聽激勵銷售的CD、管理學、易經，只想好好賺錢。在疫情期間為了激勵團隊，創作了〈I want to be rich〉想給大家一個信念，沒想到卻激起了他的音樂魂，原本只是找專業老師友情製作一首歌，沒想到就開始陸續把自己過去的創作完成，Kerr覺得，想要變有錢是個鼓勵，有了麵包更能實踐夢想。

資深企劃周元綺高中畢業就進入唱片產業，從高中時期唱片公司打工開始，後來歷經點將、索尼、滾石、華納、相信等各大唱片公司，也獨立作業獨立接案，做過藝人不計其數，李玟、哈林、王力宏、柯以敏、梁靜茹、周華健、戴愛玲、雷光夏、孫盛希等等眾多藝人，一直保有熱情一直不斷學習。周元綺表示當時聽到Kerr的專輯，也聽到音樂中的有趣，她也好奇生命中有經歷的人出專輯會是怎樣，而Kerr的專輯以搖滾為基底，也是個挑戰，在專輯中她感受到Kerr生命歷練的層次與內涵，也關心到社會，是很正面的傳達，是希望世界是更好的，所以加入了這張專輯的企劃，周元綺形容這張專輯又搖滾又佛系，是張硬式佛系搖滾專輯。Kerr本身也是優秀的房地產銷售，所以對於說服也很有方法，對於自己的音樂想法也會很柔軟的溝通，反而企劃會被說服，他也有很多天馬行空的想法，MV 也由自己當導演用自己的觀點拍攝完成，企劃幫忙後援部隊支援，雙方合作無間。 

▲Kerr孫魏克（中）發行的首張創作專輯《第二狂想》（圖／POP Radio）
▲Kerr孫魏克（中）發行的首張創作專輯《第二狂想》（圖／POP Radio）
Kerr也笑稱自己是雜家，做房地產也投資電影，後來也學風水，因為有碰到客人帶風水師看房子，風水師一看完話都還沒說，就對客戶說我們走吧，讓Kerr一頭霧水，也覺得房子明明很好到底哪裡有問題，於是下定決心了解風水，所以他現在對於風水、易經也都很有涉獵，也把易經放入歌曲當中。

Kerr也在節目上分享有趣的創作小故事，他說當年在新加坡當兵時，常唱歌給步兵坦克部隊的戰友聽，也拼命寫有趣的歌幫大家解悶，當時追不到女朋友，週末放假自己也沒人可見，就跟朋友在兵營寫歌，覺得自己好寂寞，想說該不會永遠都沒有女朋友吧，卑微的想說只要一點點愛都好，於是創作出這首〈請分一點點愛給我〉，沒想到用一把吉他造成軍營傳唱，所以他笑說沒有女朋友不怕，向天吶喊都會來。

疫情三年，很多人躺平過得很好，但也很多人過得很辛苦，Kerr做房產銷售沒有底薪，這些年他看到反差，世界說變做變，有的人不上不下有的人卻很好，非常有感觸，所以Kerr希望透過這張《第二狂想》專輯讓大家知道，世界在變，我們需要很努力把自己推上去，更去進修去學習，也期許自己可以創造自己成功的故事分享給大家。
 

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