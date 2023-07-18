泰國總理明進入第二輪投票！第二大黨表態支持皮塔選到底

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皮塔領導的前進黨有意推動修改《冒犯君主罪》（lèse-majesté），其背景來自於2020年泰國學運。當時的抗議活動絕大多數由學生主導，這群人原本是反對軍政府把權，但隨著輿論漸往軍政府與王權、對泰王的批評，有不少學運人士被當局以《冒犯君主罪》指控，前進黨本身亦有多名議員涉嫌干犯該罪而被起訴，因此多由年輕世代、期盼看到社會改革者支持的該黨也呼籲進行修法。
根據泰國刑法第112條，侮辱泰國王室或泰國君主制，可處3至15年徒刑。前進黨提出的修正意見則是將刑罰減少到最多判處1年監禁，而且只有泰國王室宮務處可以提訟，而非任何人都可以。
前進黨執委會成員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）對此就解釋，前進黨並不是要「推翻君主制」，而是藉由修法維持君主制和人民之間的良好關係，並稱「某些參議員誤會了」。
事實上，多數軍系政客與參議員正是以「冒犯君主制」質疑皮塔，例如參議員卡姆努（Kamnoon Sidhisamarn）就指控前進黨「試圖推翻與國安息息相關的君主制」；參議員瑟里（Seri Suwanpanon）則說前進黨提出的修正案「不尊重君主制」。
前進黨黨魁皮塔則批評，很多人想阻止他成為總理，是因為這些人即將失去他們的特權與商業利益，所以才將君主制扯進來，「如果沒有人以『為國王而戰』為口號來推翻政府、如果沒有人以君主制的名義發動軍事政變……如果我們不要用刑法第112條來針鋒相對，泰國社會今天就不會走到這麼矛盾的地步」。
此前皮塔也表示願意為了推動國會順利產生總理，若真的無法獲得組閣支持，那麼他將支持為泰黨成為籌組聯合政府的政黨，並做好讓賢給為泰黨的準備；但今日在眾院擁有第二多席次的為泰黨宣布，將會重新提名皮塔作為總理候選人，反對任何國會議員試圖挑戰皮塔作為執政聯盟共同提名候選人的動議。