巷仔內／「四不青年」鬱悶叫苦！中國恐生一場政治大病

泰國總理明進入第二輪投票！第二大黨表態支持皮塔選到底

▲泰國國會將在7月19日再次投票選出總理，民眾強烈希望前進黨主席皮塔能夠當選，周末在曼谷街頭集結表達支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國國會將在7月19日再次投票選出總理，民眾強烈希望前進黨主席皮塔能夠當選，周末在曼谷街頭集結表達支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

泰國國會明（19）將進行第二次總理選舉，第一輪投票取得323票的「唯一候選人」前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）將再次挑戰總理大位。然而，由軍方派系把持的參議院堅決反對提出修改《冒犯君主罪》政見的皮塔，這不僅讓新任總理可能難產，更讓選舉變成皮塔甚至前進黨「是否效忠泰王」的審判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》、《金融時報》及《泰國公共電視台》報導，這次泰國總理投票，出席的議員總共有676名。根據泰國憲法規定，候選人必須從下議院500人、上議院250人之間，取得簡單多數、至少376票才能成為總理，不過在7月13日的第一輪投票下，皮塔僅取得323票，主因來自於完全由軍方委任的參議院只有13人願支持皮塔，多數則質疑皮塔與其修正刑法第112條的政見。

皮塔領導的前進黨有意推動修改《冒犯君主罪》（lèse-majesté），其背景來自於2020年泰國學運。當時的抗議活動絕大多數由學生主導，這群人原本是反對軍政府把權，但隨著輿論漸往軍政府與王權、對泰王的批評，有不少學運人士被當局以《冒犯君主罪》指控，前進黨本身亦有多名議員涉嫌干犯該罪而被起訴，因此多由年輕世代、期盼看到社會改革者支持的該黨也呼籲進行修法。

根據泰國刑法第112條，侮辱泰國王室或泰國君主制，可處3至15年徒刑。前進黨提出的修正意見則是將刑罰減少到最多判處1年監禁，而且只有泰國王室宮務處可以提訟，而非任何人都可以。

前進黨執委會成員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）對此就解釋，前進黨並不是要「推翻君主制」，而是藉由修法維持君主制和人民之間的良好關係，並稱「某些參議員誤會了」。

事實上，多數軍系政客與參議員正是以「冒犯君主制」質疑皮塔，例如參議員卡姆努（Kamnoon Sidhisamarn）就指控前進黨「試圖推翻與國安息息相關的君主制」；參議員瑟里（Seri Suwanpanon）則說前進黨提出的修正案「不尊重君主制」。

前進黨黨魁皮塔則批評，很多人想阻止他成為總理，是因為這些人即將失去他們的特權與商業利益，所以才將君主制扯進來，「如果沒有人以『為國王而戰』為口號來推翻政府、如果沒有人以君主制的名義發動軍事政變……如果我們不要用刑法第112條來針鋒相對，泰國社會今天就不會走到這麼矛盾的地步」。

此前皮塔也表示願意為了推動國會順利產生總理，若真的無法獲得組閣支持，那麼他將支持為泰黨成為籌組聯合政府的政黨，並做好讓賢給為泰黨的準備；但今日在眾院擁有第二多席次的為泰黨宣布，將會重新提名皮塔作為總理候選人，反對任何國會議員試圖挑戰皮塔作為執政聯盟共同提名候選人的動議。

皮塔帶來年輕、改革新希望　獲逾6成泰國民眾支持擔任總理

泰國橘色浪潮來襲！皮塔19日再次挑戰總理大位　民眾街頭集結力挺

泰國總理難產　皮塔：若有必要將讓賢給為泰黨

泰國總理唯一候選人！皮塔因「票數不足」未能首輪投票順利拜相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀