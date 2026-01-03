隨著洛杉磯湖人明星後衛里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，紫金軍團引以為傲的進攻體系幾乎瓦解。儘管《CBS Sports》 記者曾建議湖人乾脆放棄本季、放眼暑假，但湖媒《Laker Tom》強烈反對，並向總管佩林卡（Rob Pelinka）拋出一項「4換3」的交易方案：送走里夫斯，跟獨行俠換來湯普森（Klay Thompson）與禁區悍將，力保詹姆斯（LeBron James）可能是生涯最後一年的爭冠機會。
放棄本季太奢侈？詹皇「最後一舞」不容虛度
《CBS Sports》體育記者奎因（Sam Quinn）先前曾建議湖人放棄2025-26賽季，利用休賽季高達5500萬美元的薪資空間與3個首輪籤進行大補強。然而，這對極有可能是生涯最後一季的詹姆斯來說，無疑是殘酷的決定。
對此，《Laker Tom》挺身反擊，認為湖人必須現在就採取行動。他點名獨行俠目前的重建思維可能是湖人的機會，而里夫斯這名「準全明星」等級的籌碼，正是打動達拉斯的關鍵。
割愛準全明星里夫斯 湖媒獻策「4換3」豪賭
他提議湖人送出里夫斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）以及新秀克內克特（Dalton Knecht），向正在考慮圍繞超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）重建的獨行俠換取湯普森（Klay Thompson）、加福德（Daniel Gafford）與側翼悍將馬紹爾（Naji Marshall）。
在這套戰略藍圖中，加福德被視為湖人禁區的最完美補強，他具備頂尖的護框與協防能力，且與唐西奇（Luka Doncic）擁有絕佳默契，能有效減輕先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）的負擔。《Laker Tom》進一步分析，里夫斯雖然優秀，但與唐西奇並肩先發時防守漏洞百出。
小前鋒馬紹爾則能補足八村壘防守腳步過慢的致命傷，憑藉其強硬的防守與穩定的三分球，成為湖人最理想的先發三號位人選。至於生涯步入末期的湯普森，其驚人的三分產量與拉開空間的能力，依舊是全明星等級的致命武器，能徹底改善湖人長年以來外線命中率低下的困境，並在替補席上為詹姆斯帶領的第二陣容提供最強大火力支援。
📍湖人送出： 里夫斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）、克內克特（Dalton Knecht）。
📍湖人得到： 湯普森、加福德（Daniel Gafford）、馬紹爾（Naji Marshall）。
湖人先發五虎大變身 板凳竟坐著「湯神」與加福德
在這項大膽的交易模擬過後，湖人的陣容深度將直接起飛。《Laker Tom》預測屆時先發將由唐西奇、史馬特（Marcus Smart）、馬紹爾、詹姆斯與艾頓坐鎮，板凳席則坐擁湯普森、八村壘與加福德等名將。
《Laker Tom》坦言，雖然要送走深受球迷喜愛的里夫斯極其痛苦，但引進這三位角色球員能讓湖人變得更強硬且更具競爭力。面對外界對湖人防守「稀爛」的批評，這場關乎詹皇最後榮耀的交易豪賭，或許是紫金軍團本賽季衝出西區的唯一生機。
