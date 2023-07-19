市川猿之助承認對爸媽加工自殺！律師分析不用吃牢飯 原因曝光
日劇《半澤直樹2》男星、日本歌舞伎演員市川猿之助5月中尋短，並涉嫌對7旬雙親加工自殺被逮捕，他日前承認對母親加工自殺的罪行，昨（18）日警方就父親的部分聲請延長拘留，市川猿之助隨後也認罪，律師分析案件情節，認為他極有可能獲判緩刑，無須入獄坐牢。
記者楊穎軒／綜合報導
據日媒《日刊體育報》報導，曾任東京地方檢察廳副部長的若狹律師表示，即便市川猿之助被起訴兩項加工自殺罪，由於該案件是親屬之間的殺人罪，且死者有自殺意願，所以被判緩刑的機率很大，推測刑度為3年有期徒刑，緩刑3年。
市川猿之助聲稱和雙親開家庭會議，3人決定結束生命後重生，才讓爸媽吃下安眠藥，律師說，市川猿之助父親明確地表達一同赴死真意，這與透過網路招募自殺者、幫助多人自殺等惡意案件不同，親人間存在長期照護的勞累，關係微妙，唯有家人才能理解的情勢，因此和普通殺人罪不同。
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