《木曜4超玩》宣布暫停直播！老闆Eric道歉了：現階段最好的決定

市川猿之助承認對爸媽加工自殺！律師分析不用吃牢飯　原因曝光

▲市川猿之助對爸媽加工自殺，律師分析不用坐牢的理由。（圖／翻攝自半澤直樹IG）
▲市川猿之助對爸媽加工自殺，律師分析不用坐牢的理由。（圖／翻攝自半澤直樹IG）

記者楊穎軒／綜合報導

日劇《半澤直樹2》男星、日本歌舞伎演員市川猿之助5月中尋短，並涉嫌對7旬雙親加工自殺被逮捕，他日前承認對母親加工自殺的罪行，昨（18）日警方就父親的部分聲請延長拘留，市川猿之助隨後也認罪，律師分析案件情節，認為他極有可能獲判緩刑，無須入獄坐牢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市川猿之助在事件爆發後說詞前後反覆，讓日本警方及檢方調查困難。（圖／翻攝自半澤直樹IG）
▲市川猿之助在事件爆發後說詞前後反覆，一度讓日本警方及檢方調查困難。（圖／翻攝自半澤直樹IG）
據日媒《日刊體育報》報導，曾任東京地方檢察廳副部長的若狹律師表示，即便市川猿之助被起訴兩項加工自殺罪，由於該案件是親屬之間的殺人罪，且死者有自殺意願，所以被判緩刑的機率很大，推測刑度為3年有期徒刑，緩刑3年。

▲市川猿之助輕生未果，但爸媽已離世。（圖／半澤直樹Twitter）
▲市川猿之助輕生未遂，但雙親身亡。（圖／翻攝自半澤直樹Twitter）
市川猿之助聲稱和雙親開家庭會議，3人決定結束生命後重生，才讓爸媽吃下安眠藥，律師說，市川猿之助父親明確地表達一同赴死真意，這與透過網路招募自殺者、幫助多人自殺等惡意案件不同，親人間存在長期照護的勞累，關係微妙，唯有家人才能理解的情勢，因此和普通殺人罪不同。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

《半澤直樹》市川猿之助留遺書想不開！大壞蛋大和田是他堂哥

市川猿之助「害父母上西天」遺產全留給M男！M跟爸爸都是知名演員

市川猿之助第2封遺書曝光！財產不給父母　留言指定「他」繼承　

市川猿之助被爆涉加工輕生罪　趁父母昏迷親手「套塑膠袋」告別

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀