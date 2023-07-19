預計年底前發表 Mazda CX-60 國內捕獲 !

Scala、Kamiq小改率先曝光 Kodiaq、Superb大改再等等

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

對於Skoda品牌的旗艦車款Kodiaq以及Superb相信有許多車迷非常期待，不過在這兩輛車的大改款出現之前，原廠先推出Scala以及Kamiq兩輛車的小改款先暖暖身，雖然正式發表還要等到8月1號才會登場，但原廠率先釋出了設計草圖，讓大家搶先看看這兩輛車的設計有何不同。

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Kamiq一樣採用分離式頭燈設計，下護板換成銀色更為亮眼。
Kamiq一樣採用分離式頭燈設計，下護板換成銀色更為亮眼。
Scala以及Kamiq兩輛車都是在2019年推出的產品，在掀背車以及休旅車當中都屬於中小型的級距，並且皆由福斯集團MQB A0底盤架構的加長版進行打造，而這次的改款將會為車輛帶來更高級的感受，Scala將會有更纖細且銳利的頭燈，新式樣的LED日行燈以及略為修改的水箱護罩，搭配上運動感十足的下氣壩以及保險桿，整輛車顯得更為動人，而新的輪圈設計、尾門字樣以及LED尾燈都將會是亮點。

Kamiq則是可以看到保留了分離式的頭燈設計，並且採用更為纖細的日行燈樣貌，前後保桿也經過重新設計，採用了深灰色的元素加上銀色的下護板相當吸睛，而前方的水箱護罩稍微放大之後看起來更霸氣，後尾燈也由新的LED燈具組成新樣貌，而兩輛車都沒有釋出新的內裝照片，不過預期會有更大的螢幕，並且在舒適以及安全性上得到提升。

Kamiq後方有著新尾燈的設計，下護板同樣採用銀色，整體的辨識度更高。
Kamiq後方有著新尾燈的設計，下護板同樣採用銀色，整體的辨識度更高。
Scala換上全新的日行燈樣貌，而下氣壩更為寬大彰顯運動氣息。
Scala換上全新的日行燈樣貌，而下氣壩更為寬大彰顯運動氣息。
Scala在下擴散器部分將會有所著墨，而新的輪圈式樣也將會是驚喜之一。
Scala在下擴散器部分將會有所著墨，而新的輪圈式樣也將會是驚喜之一。

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