高和HiPhi Y正式推出 147萬就可以擁有331匹、560公里續航
中國高和汽車HiPhi在2019年才於上海創立，這家車廠被譽為是中國豪華電動車的天花板，自然推出的車款都是以豪華為主，其售價雖然在當地頗貴，但相比其他歐美的電動車來說，依舊有種超值的感覺，現在品牌當中的HiPhi Y正式在中國當地上市，有著單馬達以及雙馬達兩種動力配置，基礎售價只要33.9萬人民幣，折合台幣不到147萬就可以擁有。
Carture 車勢文化
這輛HiPhi Y在三個月前與世人見面，而現在於中國市場正式推出，這是一個令人矚目的產品，尤其是售價相當超值，基礎版本售價為33.9萬人民幣(約台幣147萬元)，而最高階的車型售價為44.9萬人民幣(約台幣194萬元)，這比起品牌的另一輛車款HiPhi X還要便宜很多，而這輛車長4,938mm、寬1,958mm、高1,658mm、軸距2,950mm，激進的外觀設計以及分離式的後門相當特別，而複雜的LED頭尾燈也是一大看點。
HiPhi Y有四種等級的內裝可選，而目前已經確認基礎的電池容量為76.6kWh，可以擁有560公里的續航里程，長程車款的電池容量為115kWh，續航里程來到驚人的810公里，而電動馬達部分基礎車型採用後置單馬達系統，331匹最大馬力相當夠用，高階版本車款配備前後雙馬達四驅系統，498匹的最大馬力讓這輛休旅車款在4.8秒內就可以從靜止加速到時速100公里。
另外HiPhi Y也配置上了後輪轉向系統，因此車輛不論是在高速的穩定性，或者是低速的靈敏性都將獲得到幫助，目前推估這輛車應該會成為品牌當中最熱銷的車型，並且將可能會向X以及Z一樣前往歐洲銷售，但是在歐洲市場的售價尚未公布，會不會成為特斯拉的最大對手還有待觀察。