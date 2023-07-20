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學習直升機將變成熱門？未來飛行汽車操作與直升機相近

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

小型飛行載具似乎變得越來越成熟，而這可能會是接下來較為高級的移動選項，有專家也認為其模樣很可能會類似汽車，現在也有許多國家正在制定相關法規，而美國聯邦航空管理局FAA也已經開始制定相關計畫，針對未來小型飛行載具進行監管，而他們認為接下來這些類似飛行汽車的交通工具至少要有一名駕駛，並且必須遵守現行直升機的飛行規則。

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不少人認為未來小型飛行載具會很像是汽車，不過現在FAA頒布相關計畫，這些飛行載具必須先遵守直升機的法規。
不少人認為未來小型飛行載具會很像是汽車，不過現在FAA頒布相關計畫，這些飛行載具必須先遵守直升機的法規。
在FAA的計畫公布之後，Toyota投資的Joby Aviation市值下跌5.6%，而有Stellantis集團當作靠山的Archer Aviation也下跌3%，但兩家公司最後都收復失土，這也代表著市場其實對於飛行汽車有所期待，但是這些飛行汽車並不如你我想得這麼方便，因為在FAA最初的計畫當中，這些車輛還是必須使用現有的直升機機場，當然未來各個製造商以及營運單位可能會針對這類的產品開發新的機場，但初期並不會這麼普遍。

而針對這個計畫來說，駕駛也就是飛行員必須要像是直升機垂直起降，並且要使用預定的航班時刻表，而且使用目前大都市地區的低空目視飛行規則，在4,000英尺的高度飛行，所以現在看來直升機飛行執照可能會變成熱門選擇，當這個行業興起的初期可能會造成駕駛短缺的狀況發生，但這個行業究竟會不會有興起的一天依舊是個未知數，而法規的制定也攸關著業者開發這類產品的方向，想必這將會是個困難的議題。

這些小型飛行載具必須使用直升機機場，駕駛也需要有相關的執照才可以。
這些小型飛行載具必須使用直升機機場，駕駛也需要有相關的執照才可以。
雖然有人認為這些小型飛行載具會很像汽車，不過很可能最終也不是汽車的模樣。
雖然有人認為這些小型飛行載具會很像汽車，不過很可能最終也不是汽車的模樣。
雖然我們經常說是飛行汽車，但是他依舊沒辦法像是汽車來的這麼方便。
雖然我們經常說是飛行汽車，但是他依舊沒辦法像是汽車來的這麼方便。

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