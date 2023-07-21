Honda CR-V、Nissan X-Trail陸續報到，國產休旅爭霸戰即將開打

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國產休旅車一直以來都是兵家必爭之地，6月Hyundai推出Tucson L Turbo Hybrid後，就替國產休旅爭霸戰拉開戰火序幕，同時Nissan也預告下半年將推出國產X-Trail輕油電車型，除此之外Honda也將在8月正式推出新一代CR-V，隨著市場重量級車款陸續到來，Kuga與HS也祭出優惠與做好準備嚴正以待，近日Honda也公布了CR-V的預接價與規格配備，對此我們也整理了這五款國產休旅的基本規格比拚。
之所以說競爭激烈因CR-V、X-Trail、Tucson L、Kuga、HS等車都各自有過人之處，首先就車價與尺碼和動力方面來看。
五款國產休旅價格其實都相當接近，消費者在此價格帶中可以買到主流的小排量渦輪引擎，其中Tucson L還額外有Turbo Hybrid車型，在滿足性能之餘也享有出色油耗；Kuga則以EcoBoost 250車型給予更出色強勁的輸出。然而就動力則是以HS最為豐富，不僅提供1.5升與2.0升供選擇，還有同級唯一的PHEV系統。
除規格數據該級距消費更看重的是配備，對此各品牌無不端出半自動駕駛、智慧駕駛輔助、Apple Carplay/Android Auto、無線充電等多項好料來博得消費者青睞。
在便利安全配備部分，五款車型規格大致相同，差異之處也不至於影響整體駕乘感受。另外由於國產休旅售價逐年攀高，因此在此價格帶除上述五款國產車型，消費者亦有RAV4、CX-5、Sportage、Tiguan、Forester等進口車可選。