【試駕】不只是帥，小改款Nissan Altima是你回頭再看看房車的好理由

我是廣告 請繼續往下閱讀
我其實從未想過竟有天會為Sedan大聲疾呼，特別是如Nissan Altima般的中大型房車。
記得小時候，一般而言這類型車款直接等同老扣扣，甚至比起當今中型SUV還要鮮明，總能與古板、守舊與無聊劃上正相關，也因此，那時若有朋友二十啷噹便買Cefiro或Camry，難免背後嘟囔其老氣。
而今再見小改款Nissan Altima，回憶過往不覺莞爾，無論年紀，現在誰開這車反倒誠心憧憬並佩服其灼見，因為在這整天時間體驗Nissan Altima後，於我言實在想不出捨房車而執著SUV的理由。
首先就是帥，Nissan出品總不會讓我們失望，路上每每遇著Sentra或Altima，總能在茫茫車海中牢牢吸住目光，特別是Altima，4米9車長搭配1米44車高，連同極度傾斜的A柱與C柱角度，雖然總代理並未特別溝通跑房車之類字眼，但肉眼來看車側剪影根本四門跑車無誤，再加上小改款更加洗練的車頭線條與銳利頭燈丰采，特別是閃到無法無天的全新19吋多鋒式鋁圈，有效將偌大的框/胎佔比放大至極限，並同步讓律動氛圍高度提昇，正因此，要選車壇中大型房車顏值擔當，我絕對先投Altima一票。
座艙內同樣是Altima強項所在，向來Nissan在內裝的營造手腕便屬同級優等生，那種不慍不火恰到好處的線條與用料拿捏，恰恰滿足最大多數用家的審美觀，就拿今天主角Altima來說，大量的軟料包覆幾乎整塊中控台與門飾板是一定要的，但耐看也動感的三幅方向盤、平光深色系木紋飾板與畫龍點睛的亮黑鋼琴烤漆飾板則共構出明快也和諧的駕乘氛圍，值得一提的是12.3吋智慧影音多媒體螢幕，不僅具備無線Apple Carplay與無線Android，同時也讓整體視覺更顯科技感度，一旦加上小改款新增的無線充電板與原本既有的雙前座電動加熱零重力紓壓座椅、Bose音響、遙控預先啟動引擎甚至強化冷房能力的加大壓縮機雙區恆溫空調等設置，無論質感、體感或尊榮感，Altima總兼顧得面面俱到。
而實際坐進Altima車內，官方所強調的座椅確實得以有效支撐身體與脊椎，同時保有舒適性與支撐性，即便房車垂直高度不若SUV寬裕，但受惠於設定良好的座椅角度與椅背傾斜度，反倒提供更舒適自在的乘坐姿態，值得一提的是車室內不僅空間寬裕，隔音亦頗具水準，阻絕環境噪音能耐了得，就連行李廂也具備437升的容積水準，不僅夠寬也足夠深邃，雖不若SUV高彈性，但對應一般家庭生活所需應已足敷使用，遑論三廂設定也確保行李廂所傳來的噪音不至過度影響聽覺舒適性。
不過既然體驗Altima，當然得關注這個世代最具特色的VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓汽油引擎，其可透過曲軸位置調整的方式，讓壓縮比得以配合當前速度與需求，並由此獲得239ps與36.9kg-m的峰值輸出，雖比起小改款前數據略降，卻可換得稍稍進步的13.3km/L平均油耗，體現在油門踩踏的過程中，體感上對於輸出數值的改變幾不可聞，反倒加速之輕快令人神清也氣爽，整天下來包含高速路段與一般市區、市郊行駛從未感到絲毫不足甚至充滿餘裕，若有大腳油門的機會也總能帶來豐沛強勁的加速力道，硬要挑惕大概只有配合的CVT變速系統依然保有其特性並以節能為導向，難免在急加速時略感隔閡，所幸其仍具備8個模擬檔位並備有方向盤換檔撥片控制介面，得以令駕馭過程更顯盡興。
此外受惠於高剛性車體鋁合金連桿機構、環抱式副車架與多連桿後懸吊等設定良好的底盤懸吊架構，Altima也擁有足以名列同級前段班的動態表現，不僅一般狀態下吸收震動效能顯著，彎中也得以輕易感受車胎整個熨貼地面的循跡餘裕，同時帶來頗富「高級感」的行路反應，可別忘了這車配的是235/40 R19超扁胎呢，還能在確保均衡操控反應的同時擁有高水準抑震表現，足看出調校火候之高竿，也因此儘管軸距長達2,825mm，但彎中依舊保有輕盈俐落的反應，直線卻又帶來充滿餘裕的安定感受，對應中大型房車身份相得益彰。
當然我們也不會忘記Altima所配置的ProPilot智行安全系統，彙整ICC智慧型全速域定速控制、LKA車道維持輔助、TJP交通壅塞輔助系統、IEB車輛防追撞煞停、AVM 360環景影像及超視距警示等機制，由此帶來Level 2半自動輔助駕駛體驗，堪稱同級最高10氣囊的配置，更確保面面俱到的被動防護水準，悉心守護全車乘員的安全。
所以文前才提到，這年頭與其為買SUV而買，還不如知曉自己的需求與喜好，再決定究竟開什麼車來得更好，事實上，儘管SUV依舊具備部分優勢，但論及操控反應、高速穩定與舒適乘坐等物理性感受，依舊不若重心更低的房車來得討喜，更別說像是小改款Altima這般美型產品，還多了視覺上的強大感性魅力，買車當然就買自己愛的，何苦總為跟隨潮流而人云亦云些什麼？