南市畜牧業資源資源循環再利用大型畜牧場皆達標

台南市積極推動「沼液沼渣作為農地肥分使用」來減少河川污染，全市飼養逾2000頭以上豬隻或500頭以上牛隻的大型畜牧場皆達成總廢水5%資源化目標，沼液沼渣澆灌面積平均每年達282公頃，創造畜牧、農民、環境都受惠的多贏局面。
記者張振興/台南報導
台南市自105年度開始推廣沼液沼渣作為農地肥分使用，截至今年7/10，轄內已有189家畜牧場取得使用許可，施灌農地作物主要以狼尾草、飼料玉米及青割玉米為主，推估可削減生物需氧量(BOD) 797公噸/年、懸浮固體物(SS) 1621公噸/年及氨氮(NH3-N) 171公噸/年，沼液沼渣澆灌面積平均每年達282公頃。
台南市長黃偉哲表示，推動畜牧資源循環再利用，可減少廢水排放、空氣污染，降低化學肥料使用，促進農牧永續循環。環保局長許仁澤表示，飼養20至1999頭豬隻或40至499頭牛隻的小場畜牧業者，最晚得於明年底前達到總廢水5%應資源化再利用的目標，提醒業者加緊腳步，屆時未達標的業者將依違反水污法處10000元以上6000000元以下罰鍰。
台南市環保局表示，為持續推廣沼液沼渣農地肥分使用政策，現與農業局合作加強農會體系、農民團體媒合工作，針對大型契作戶、小地主大佃農等持有大宗農地面積的農民積極建立聯絡管道，並辦理農牧媒合宣導說明會，邀請已通過沼液沼渣政策的畜牧戶及農地主至現場分享施灌經驗，以加強農牧媒合宣導及媒合效益。環保局提醒，法規期限將近，目前全市尚有372家，業者如有任何辦理畜牧糞尿資源化疑問，均可撥打諮詢專線(06-6564897)，由環保局專人協助。