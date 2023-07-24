車格放大、旅行車配備PHEV Skoda Superb規格搶先曝光

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Superb在新一代車型中尺碼增加，現在Fastback轎車車款的尺碼為長4,912mm、寬1,849mm、高1,481mm、軸距2,481mm，與上代相比車長多了43mm、車高增加12mm，而在Conbi旅行車款上尺碼為長4,903mm、寬1,849mm、高1,482mm、軸距2,481mm，與上代相比長了40mm、超高也增加5mm，基本上現在不論是旅行車還是轎車，其車長尺碼都超過了4.9公尺，而在行李箱空間部分，轎車的容量為645公升，旅行車的容量來到690公升，此外許多品牌專有的小巧思也會在大改款車輛上實現，像是後排座椅中央扶手中的平板電腦支架就是其中之一。
底盤部分是採用集團MQB架構的改進版本，預期這將會是純電世代來臨之前，最後一款擁有燃油動力的Superb了，而在汽油部分提供了1.5升輕油電以及2.0升汽油動力，前者擁有148匹最大馬力採用前輪驅動，後者則是有著201匹前驅以及261匹四驅兩種不同設定，而上述的動力皆採用7速DSG雙離合器變速箱；柴油部分則由2.0升引擎擔當，擁有148匹前驅以及190匹四驅的設定，同樣也皆由7速DSG雙離合器變速箱傳遞動力，特別的是在Combi旅行車款上有著PHEV的選擇，採用1.5升搭配電動馬達，擁有204匹的最大馬力，並且使用6速DSG變速箱。
而在PHEV車型上，配置的是25.7kWh的電池組，比先前的12.7kWh大上不少，因此純電續航里程來到100公里，並且兼容50kW的充電裝置，實用性將會大幅提升，而雖然這次的照片沒有看到內裝部分，但是儀表將會擁有12.9吋的全數位儀表，當然中央娛樂系統螢幕也會放大，並且駕駛前方還會有著抬頭顯示器，此外Skoda設計師將會結合觸控以及實體按鍵讓操控更佳符合人性，同時檔位控制會移動到轉向機柱上，中控台將會更加潔淨，此外安全配備也得到升級，最新的ADAS系統加上10具輔助氣囊上身，11月的時候我們就可以看到這輛車的出現了。