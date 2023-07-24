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車格放大、旅行車配備PHEV Skoda Superb規格搶先曝光

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Skoda即將迎來Kodiaq以及Superb兩輛旗艦車款的大改款，而先前也已經宣布在11月的時候，Superb的第四代車型將會與大家見面，不過Skoda原廠選擇在這個時候先跟大家分享一下這輛車的規格尺碼以及動力選擇，與同集團的Volkswagen福斯新一代Passat旅行車有著類似的身型，不過Superb的優勢在於他除了旅行車之外，還有著Fastback斜背轎車版本可以選擇。

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雖然原廠釋出許多照片，但是車輛都覆蓋上迷彩塗裝，而且只有Cobmi旅行車的照片而已，Fastback轎車車型一張都看不到。
雖然原廠釋出許多照片，但是車輛都覆蓋上迷彩塗裝，而且只有Cobmi旅行車的照片而已，Fastback轎車車型一張都看不到。
Superb在新一代車型中尺碼增加，現在Fastback轎車車款的尺碼為長4,912mm、寬1,849mm、高1,481mm、軸距2,481mm，與上代相比車長多了43mm、車高增加12mm，而在Conbi旅行車款上尺碼為長4,903mm、寬1,849mm、高1,482mm、軸距2,481mm，與上代相比長了40mm、超高也增加5mm，基本上現在不論是旅行車還是轎車，其車長尺碼都超過了4.9公尺，而在行李箱空間部分，轎車的容量為645公升，旅行車的容量來到690公升，此外許多品牌專有的小巧思也會在大改款車輛上實現，像是後排座椅中央扶手中的平板電腦支架就是其中之一。

全新的Superb擁有更為銳利的頭燈線條設計，而相信尾燈組也會是一樣的風格。
全新的Superb擁有更為銳利的頭燈線條設計，而相信尾燈組也會是一樣的風格。
底盤部分是採用集團MQB架構的改進版本，預期這將會是純電世代來臨之前，最後一款擁有燃油動力的Superb了，而在汽油部分提供了1.5升輕油電以及2.0升汽油動力，前者擁有148匹最大馬力採用前輪驅動，後者則是有著201匹前驅以及261匹四驅兩種不同設定，而上述的動力皆採用7速DSG雙離合器變速箱；柴油部分則由2.0升引擎擔當，擁有148匹前驅以及190匹四驅的設定，同樣也皆由7速DSG雙離合器變速箱傳遞動力，特別的是在Combi旅行車款上有著PHEV的選擇，採用1.5升搭配電動馬達，擁有204匹的最大馬力，並且使用6速DSG變速箱。

車身尺碼放大的狀況下，預計將會擁有很好的內裝空間表現。
車身尺碼放大的狀況下，預計將會擁有很好的內裝空間表現。
而在PHEV車型上，配置的是25.7kWh的電池組，比先前的12.7kWh大上不少，因此純電續航里程來到100公里，並且兼容50kW的充電裝置，實用性將會大幅提升，而雖然這次的照片沒有看到內裝部分，但是儀表將會擁有12.9吋的全數位儀表，當然中央娛樂系統螢幕也會放大，並且駕駛前方還會有著抬頭顯示器，此外Skoda設計師將會結合觸控以及實體按鍵讓操控更佳符合人性，同時檔位控制會移動到轉向機柱上，中控台將會更加潔淨，此外安全配備也得到升級，最新的ADAS系統加上10具輔助氣囊上身，11月的時候我們就可以看到這輛車的出現了。

這次沒有發布關於內裝的照片，而在11月發表亮相之前，原廠應該還會有許多消息會漸漸透露。
這次沒有發布關於內裝的照片，而在11月發表亮相之前，原廠應該還會有許多消息會漸漸透露。

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