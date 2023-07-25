光Volkswagen露營就很Chill，開著Tiguan與T-Roc度假去
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Carture 車勢文化
2023-07-25 00:25:20
休旅車是現今汽車市場最夯的車型，露營則是許多國人在假日從事的休閒活動，因此我們開著Tiguan與T-Roc去露營，體驗休旅車與露營到底為何能如此吸引人。
休旅車絕對是當今最受歡迎的車型，露營則是假日有多數人會選擇的旅遊項目，然而為了要能裝載露營一切所裝備，休旅車因而成為消費者購車時優先考慮的車型，日前我們就參加Volkswagen舉辦的露營活動，一次體驗露營與休旅車迷人之處。 Volkswagen銷量有7成來自於休旅車，因此此次露營Tiguan與T-Roc自當是旅程最佳夥伴。 Volkswagen 2023年上半年銷售累積近7,000台，其中休旅車型就有7成的銷售佔比，因此Tiguan與T-Roc就是此次露營活動的夥伴。露營除裝備外車輛更扮演著移動過程與乘載重要夥伴，首先出發前必須要有充足的空間放置露營相關裝備，這部分T-Roc擁有445～1,290公升容積，Tiguan則有著更寬大的615～1,655公升。 × Volkswagen銷量有7成來自於休旅車，因此此次露營Tiguan與T-Roc自當是旅程最佳夥伴。 T-Roc擁有445～1,290公升容積，Tiguan則有著更寬大的615～1,655公升。 × T-Roc擁有445～1,290公升容積，Tiguan則有著更寬大的615～1,655公升。 都說是度假了，既然來到新竹就去新瓦屋客家文化保存區和南寮漁港逛逛。 × 都說是度假了，既然來到新竹就去新瓦屋客家文化保存區和南寮漁港逛逛。 T-Roc與Tiguan不僅好載，後座2,594mm與2,678mm軸距有給予餘裕乘坐空間。 × T-Roc與Tiguan不僅好載，後座2,594mm與2,678mm軸距有給予餘裕乘坐空間。 而當車輛裝滿露營裝備後車輛的性能就顯得格外重要，去程試駕的是T-Roc 330 TSI R-Line Performance，在動力方面可說完全無須擔心，所搭載的2.0升渦輪引擎擁有190hp/32.6kgm最大輸出，在此性能輔助下不僅起步加速有著輕盈的反應，高速域能量延展性也能持續供給，至於動力更出色的Tiguan 380 TSI R-Line Performance更不用說了，不只擁有輕快敏捷的加速反應，就算要熱血操駕也有與GTI相同的245hp/35.7kgm動力作為後盾。 T-Roc 330配備10.25吋數位儀表與9.2吋中控螢幕。 × T-Roc 330配備10.25吋數位儀表與9.2吋中控螢幕。 Tiguan也是相同規格只是格局配置不同。 × Tiguan也是相同規格只是格局配置不同。 無線Apple Carplay與Android Auto當然有提供。 × 無線Apple Carplay與Android Auto當然有提供。 T-Roc 330擁有190hp/32.6kgm最大輸出，Tiguan 380則有著245hp/35.7kgm更出色的動力。 × T-Roc 330擁有190hp/32.6kgm最大輸出，Tiguan 380則有著245hp/35.7kgm更出色的動力。 全景天窗是出遊不可或缺的配備。 多數營區都位在郊區山上，道路自當不會和市區一樣寬敞，向此次欲前往的新竹五峰鄉飛鳥恰恰營區，沿途道路雖不是從叢林小路，但連續且緊湊的產業道路就相當考驗車輛的底盤功力，這裡當然不是要你激烈操駕，而是相對沉穩紮實的個性，不僅能有效降低側傾晃動，對於車內乘客也能保有舒適不暈眩的感受。這部分T-Roc在此就有著高明的表現，不僅沒有過於明顯側傾，其懸吊反應和四輪驅動系統，更能讓人暢快奔馳，而Tiguan則因尺碼略大於營區附近路段就顯得有些綁手綁腳，不過只要速度拿捏得宜，還是有著流暢且穩定的表現。 × 全景天窗是出遊不可或缺的配備。 T-Roc 330與Tiguan 380皆有配置4Motion四輪驅動，T-Roc因尺碼較小緣故，所以前往飛鳥恰恰營區山路上相對比Tiguan來得靈活。 × T-Roc 330與Tiguan 380皆有配置4Motion四輪驅動，T-Roc因尺碼較小緣故，所以前往飛鳥恰恰營區山路上相對比Tiguan來得靈活。 IQ.Drive智能駕駛輔助系統是能旅途過程中放鬆的配備。 × IQ.Drive智能駕駛輔助系統是能旅途過程中放鬆的配備。 LED Matrix矩陣式頭燈能在無燈的山區道路環境提供明亮的照明效果。 當來到營區就發現飛鳥恰恰相當適合露營新手或單純想體驗露營的消費者，首先位在五峰鄉海拔近千米的飛鳥恰恰，有著被群山環繞及溪水河谷地形，伴隨著蟬鳴與溪水聲有著最純粹自然的環境，頓時這陣子的辛勞立即煙消雲散。再來也完全不需準備繁多的露營裝備與事前搭帳篷等工作，飛鳥恰恰有提供各種具有前庭的帳篷，另外帳前還有準備爐台與桌椅，帳篷內更有配置氣墊床等設備，餐食方面除提供餐飲亦有手作Pizza體驗，而夜晚焚火台的焰火、冰涼啤酒、美味佳餚則讓人徹底放鬆享受靜謐時光。簡單來說來此只需準備盥洗衣物就能貼近原始自然生態且保有原味又舒適的露營度假。 × LED Matrix矩陣式頭燈能在無燈的山區道路環境提供明亮的照明效果。 不僅不用自己搭篷，且帳篷前也備有桌椅與焚火台。 × 不僅不用自己搭篷，且帳篷前也備有桌椅與焚火台。 飛鳥恰恰有提供手作Pizza體驗。 × 飛鳥恰恰有提供手作Pizza體驗。