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Kia Sorento小改款大轉變 方正剛硬風格展現全新氣息

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

相信大家對於韓國大廠Hyundai現代汽車所推出的全新Santa Fe印象非常深刻，而其實他的兄弟車款Kia Sorento也面臨到小改款的日子，這輛車在2020年的時候首次亮相，其實在這波圖片釋出之前，在網路上才謠傳一張暗示圖，沒想到這輛車直接完整曝光，全新的外觀展現了新時代車款氛圍，而內裝部分改進更是明顯，多種動力的選擇讓人喜愛。

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全新中期改款的Sorento擁有更為現代化的設計風格。
全新中期改款的Sorento擁有更為現代化的設計風格。
第四代的Sorento僅僅在亮相三年後就進行了中期改款，這樣的速度其實偏快，但是在競爭激烈的休旅車市場當中其實並不奇怪，在車頭的設計可以看到纖細的日行燈在車體邊緣形成一個立體的T字型，而頭燈部分採用直列式排序，水箱護罩非常地大，而且車頭的垂直樣貌與電動車EV9有點類似，設計風格也與最近改款的Picanto相當類似，預計將會大量運用在未來的品牌車型當中。

後保桿部分也經過重新設計，並且導入了全新的Kia廠徽，LED尾燈也稍微進行改進，其餘部分基本保持不變，而輪圈部分也經過重新設計，看起來更為動感。內裝部分則是導入了更流線的佈局，利用簡潔的線條強調現代化的美感，兩個12.3吋的螢幕相連，並且以曲面方式處理，而冷氣出風孔則設計在螢幕下方，並且橫貫整個儀表台與兩側的出風口相連，空調系統的控制現在經過改進設計在中央螢幕下方，而氣氛燈的設計也將會是一大看點。

在這輛車上還搭載了指紋辨識系統，現在可以透過手指啟動車輛，甚至是進行付款的動作，而動力部分包括了汽油、柴油、油電混合動力，其中油電混合動力還提供前驅以及四驅的選擇，目前預計PHEV車款也會在部分市場當中推出，詳細的規格將會在8月中於韓國正式發表，屆時也將會有詳細的售價資訊出現，預計今年底以前會在各地市場亮相，明年陸續開始交付車輛。

車尾部分可以看到新的廠徽上車，而尾燈組也經過變革看起來更為吸睛。
車尾部分可以看到新的廠徽上車，而尾燈組也經過變革看起來更為吸睛。
內裝部分更為現代化，並且透過簡單的線條展現出不同的美感。
內裝部分更為現代化，並且透過簡單的線條展現出不同的美感。

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